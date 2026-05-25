U izraelskim napadima na Gazu u posljednja 24 sata ubijeno šestero Palestinaca

Šestero Palestinaca je ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze u posljednja 24 sata, javlja Anadolu.

Iz Ministarstva zdravlja u Gazi navedeno je da je u posljednja 24 sata u bolnice u Gazi dovezeno šest tijela (od kojih je jedan umro od ranije povrede) i osam povrijeđenih osoba.

Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijeno 904 ljudi, a povrijeđeno 2.713, dok je 777 tijela izvučeno ispod ruševina.

Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.797, a 172.821 osoba je povrijeđena.

Navodi se da se hiljade tijela još uvijek nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.