U izraelskim napadima na Gazu od oktobra 2023. ubijene 73.384 osobe

Mahmut Geldi
08. august 2026.•Ažuriranje: 08. august 2026.
Broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.384, dok je ranjeno 174.242 ljudi, saopćilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi, javlja Anadolu.
Iz Ministarstva zdravlja je navedeno da su u bolnice dovezena tijela dvije osobe koje su ubijene usljed izraelskih napada u posljednjih 48 sati i šest povrijeđenih osoba.
Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, 1.257 osoba je ubijeno, a 4.131 osoba je povrijeđena u izraelskim napadima.
Ukupan broj poginulih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.384, a 174.242 je povrijeđeno.
Izvještava se da se hiljade tijela još uvijek nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.