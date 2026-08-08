Ministarstvo zdravlja u Gazi saopćilo da su od oktobra 2023. godine ubijena 73.384 Palestinca, dok su 174.242 ranjena

U izraelskim napadima na Gazu od oktobra 2023. ubijene 73.384 osobe Ministarstvo zdravlja u Gazi saopćilo da su od oktobra 2023. godine ubijena 73.384 Palestinca, dok su 174.242 ranjena

Broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.384, dok je ranjeno 174.242 ljudi, saopćilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi, javlja Anadolu.

Iz Ministarstva zdravlja je navedeno da su u bolnice dovezena tijela dvije osobe koje su ubijene usljed izraelskih napada u posljednjih 48 sati i šest povrijeđenih osoba.

Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, 1.257 osoba je ubijeno, a 4.131 osoba je povrijeđena u izraelskim napadima.

Ukupan broj poginulih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.384, a 174.242 je povrijeđeno.

Izvještava se da se hiljade tijela još uvijek nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.