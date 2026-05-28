U izraelskim napadima drugog dana Kurban-bajrama širom južnog Libana poginulo osam osoba U izraelskom napadu dronom ubijeno je šest članova porodice koja je pobjegla u sigurnije područje u okrugu Zahrani

Najmanje osam osoba, uključujući djecu, ubijeno je rano u četvrtak u izraelskim zračnim napadima na južni Liban drugog dana muslimanskog praznika Kurban-bajrama, prema zvaničnoj libanskoj nacionalnoj novinskoj agenciji, javlja Anadolu.

Napadi se događaju usred kontinuirane izraelske eskalacije i ponovljenih kršenja sporazuma o prekidu vatre.

Izraelski dron gađao je porodicu koja je pokušavala pobjeći u sigurnije područje na autoputu Adloun u području Nabi Sari u okrugu Zahrani, ubivši šest osoba, uključujući djecu.

U srijedu je izraelska vojska izdala upozorenja na evakuaciju za područja južno od rijeke Zahrani uoči, kako je tvrdila, napada na mete Hezbollaha.

U južnom gradu Tiru, u ​​izraelskom napadu dronom pogođen je motocikl na cesti Popular Housing. Ubijene su dvije osobe.

U još jednom izraelskom napadu na stambeni stan unutar zgrade istočno od grada Sidona, ima mrtvih i povrijeđenih, iako tačan broj žrtava nije odmah objavljen.

Od 2. marta, Izrael provodi proširenu ofanzivu na Liban, ubivši više od 3.200 ljudi, ranivši više od 9.600 i raselivši više od 1,6 miliona ljudi, prema zvaničnim podacima.

Izraelska vojska nastavila je svakodnevne napade uprkos prekidu vatre kojem je posredovao SAD, a koji je stupio na snagu 17. aprila, a kasnije je produžen do početka jula.