U izraelskim napadima širom južnog Libana poginulo 15 osoba Među poginulim ima i djece, objavilo je libansko Ministarstvo zdravstva

U izraelskim napadima širom južnog Libana u četvrtak je ubijeno najmanje 15 ljudi, uključujući djecu, usred kontinuiranog kršenja sporazuma o primirju, prema zvaničnoj libanskoj Nacionalnoj novinskoj agenciji i Ministarstvu zdravstva, javlja Anadolu.

Među poginulim su i tri osobe ubijene u izraelskom napadu na izbjeglički kamp Al-Bass u blizini Tira u srijedu, dok je 37 osoba ranjeno u istom napadu, objavilo je libansko Ministarstvo zdravstva.

Prema podacima agencije Anadolu zasnovanim na zvaničnim izvještajima Libana, Izrael je izveo zračne napade i napade dronom na nekoliko gradova i stambenih područja u južnom Libanu.

U okrugu Tir, izraelski napadi su ciljali gradove Ramadiyah, Mansouri, Zibqin i područje raskrsnice Maarakeh u Zuqouq al-Mufti, dok je jedan napad potpuno uništio zgradu.

Izraelski dron gađao je motocikl na cesti Popular Housing, usmrtivši dvije osobe u Tiru.

U okrugu Nabatieh, napadi su ciljali gradove Ghassaniyeh, Harouf, Jibsheet, Deir al-Zahrani i Qaqqaiyat al-Sanawbar, kao i naselje Al-Maslakh i kuću u blizini škole Al-Salam.

Libanska vojska je objavila da je jedan od njihovih vojnika poginuo u izraelskom napadu dok se kretao cestom Zefta-Deir al-Zahrani.

U okrugu Marjayoun, izraelski napad je ciljao grad Touline.

U okrugu Sidon, spasilački timovi Islamskog medicinskog udruženja izvukli su tri tijela ispod ruševina stambenog stana koji je ciljao u području Qiyaa.

Izraelski dron je također ciljao porodicu koja je pokušavala pobjeći u sigurnije područje na autoputu Adloun u području Nabi Sari u okrugu Zahrani, ubivši šest osoba, uključujući djecu.

U srijedu je izraelska vojska upozorila stanovnike područja južno od rijeke Zahrani da se evakuiraju prema sjeveru prije, kako tvrde, napada na mete Hezbollaha.

Svjedoci su za Anadolu rekli da su mete napada bile stambene četvrti i glavne ceste, dok su se u nekoliko gradova čule snažne eksplozije.

Napadi su dio kontinuiranog izraelskog kršenja sporazuma o prekidu vatre objavljenog 17. aprila, a kasnije produženog za 45 dana do početka jula.