U Islamabadu počela ministarska konferencija OIC-a o položaju žena Na dvodnevnoj konferenciji učestvuje gotovo 200 delegata iz 57 zemalja

Dvodnevna Ministarska konferencija o ženama Organizacije islamske saradnje (OIC) počela je u nedjelju u glavnom gradu Pakistana Islamabadu, a delegati iz 57 zemalja razgovaraju o socioekonomskom i političkom osnaživanju žena, rodnoj ravnopravnosti i reformama.

Deveta ministarska konferencija zajednički je organizovana od strane OIC-a i Ministarstva za ljudska prava Pakistana, uz široko učešće ministrica iz država članica, navodi se u saopćenju ovog bloka.

Konferencijom predsjedava pakistanski ministar za pravo, pravosuđe i ljudska prava Azam Nazeer Tarar.

Konferencija se održava pod temom „Socioekonomsko i političko osnaživanje žena u zemljama OIC-a: izazovi i put naprijed“, a cilj joj je usvajanje mape puta sadržane u Islamsbadskoj deklaraciji.

Na konferenciji učestvuje gotovo 200 delegata iz država članica OIC-a.

Skup okuplja ministre nadležne za pitanja žena i porodice, visoke vladine zvaničnike, predstavnike institucija OIC-a, međunarodnih organizacija i razvojnih partnera, kako bi razgovarali o unapređenju socioekonomskog i političkog položaja žena širom zemalja članica OIC-a.

Ovogodišnja konferencija fokusirana je na razvoj strategija za podršku muslimankama, a učesnici će razgovarati o ključnim pitanjima, uključujući obrazovanje, proširenje mogućnosti za učenje, izgradnju kapaciteta, ekonomiju i zaštitu okoliša.

Obraćajući se ranije na konferenciji za novinare u Islamabadu, Tarar je kazao da će Pakistan iskoristiti ovaj forum na visokom nivou kako bi predstavio vladine inicijative usmjerene na osnaživanje žena i izgradnju inkluzivnog društva.