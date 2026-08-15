Od 30 uređaja za punjenje boca kisikom u funkciji ostala samo četiri, saopćilo Ministarstvo zdravstva Gaze

U Gazi van funkcije 22 stanice za proizvodnju kisika zbog izraelske blokade Od 30 uređaja za punjenje boca kisikom u funkciji ostala samo četiri, saopćilo Ministarstvo zdravstva Gaze

Najmanje 22 od ukupno 34 stanice za proizvodnju kisika u Pojasu Gaze prestale su raditi, upozorilo je u subotu palestinsko Ministarstvo zdravstva, navodeći da preostalim stanicama prijeti zatvaranje zbog izraelske blokade i ozbiljne nestašice rezervnih dijelova.

Ministarstvo je u saopćenju navelo da 12 stanica koje još rade funkcionišu u izuzetno složenim tehničkim i mehaničkim uslovima, zbog čega je sve teže zadovoljiti potrebe zdravstvenih ustanova i pružalaca medicinskih usluga za kisikom.

Dodaje se da su operativni kapaciteti stanica potpuno iscrpljeni te da rade iznad maksimalnog kapaciteta, uz sve češće kvarove.

Od 30 uređaja koji se koriste za punjenje boca kisikom u funkciji su ostala samo četiri, saopćilo je Ministarstvo, upozoravajući da bi i oni u svakom trenutku mogli prestati raditi jer inženjerski timovi nisu u mogućnosti obavljati hitne popravke.

"Dostupnost kisika nije medicinski luksuz. Ona je linija života za mnoga vitalna odjeljenja koja spašavaju živote", naglasilo je Ministarstvo.

Upozoreno je da preostalim stanicama prijeti potpuna paraliza, što bi ugrozilo snabdijevanje kisikom bolnica i pacijenata koji se liječe kod kuće.

Ministarstvo je pozvalo na hitno i direktno otvaranje kanala za dopremanje rezervnih dijelova i tehničke opreme potrebne za popravku stanica, kao i na hitnu isporuku novih stanica za proizvodnju kisika.

Upozorenje je uslijedilo nakon što su "Ljekari bez granica" 12. augusta saopćili da izraelske vlasti i dalje ograničavaju ulazak motornog ulja i rezervnih dijelova potrebnih za rad bolničkih agregata, vozila hitne pomoći i drugih ključnih objekata, čime su, kako je navedeno, ugroženi životi hiljada ljudi.

U najnovijem izvještaju od petka, Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) naveo je da je prijelaz Kerem Shalom i dalje jedina operativna ulazna tačka za robu u Gazu, dok se nastavljaju ograničenja na brojne osnovne potrepštine i vrste opreme.

Najnoviji podaci Svjetske zdravstvene organizacije, objavljeni 11. augusta i koji obuhvataju period do 31. jula, također pokazuju velike nedostatke u dostupnosti zdravstvenih resursa i usluga u zdravstvenim ustanovama širom Gaze.

U Gazi je na snazi prekid vatre od 10. oktobra 2025. godine, nakon izraelskog rata koji je izazvao velika razaranja zdravstvenog sistema i infrastrukture na tom području.