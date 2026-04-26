U Gazi sahranjena majka petero djece ubijena u izraelskom napadu: Nema prekida vatre, ovo je rat Masakri se dešavaju svaki dan u Pojasu Gaze, rekao je Farid Attar, rođak Palestinke

U Khan Yunisu je sahranjena 40-godišnja Palestinka i majka petero djece Huda Juma Attar, koja je ubijena u izraelskom napadu, dok njena porodica i svjedoci poručuju da se, uprkos formalnom prekidu vatre, u Gazi i dalje svakodnevno dešavaju smrtonosni napadi i civilne žrtve, javlja Anadolu.

Uprkos prekidu vatre postignutom 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska nastavlja napadati Pojas Gaze gotovo svaki dan.

Tijelo Palestinke, koja je ubijena u izraelskom napadu u Khan Yunisu na jugu Gaze, dovezeno je u bolnicu Nasser u gradu.

Njena rodbina je okružila tijelo, opraštajući se od Attar u suzama. Djeca su također došla u dvorište bolnice da se oproste od majke.

Nakon dženaze u dvorištu bolnice, tijelo je prevezeno na mjesto sahrane.

U razgovoru s novinarom AA, Farid Attar, rođak Palestinke, rekao je: "Nema prekida vatre, postoji rat. Svaki dan bacaju bombe, lete meci, intervenišu tenkovi, ima mrtvih i ranjenih. Masakri se ovdje dešavaju svaki dan. Masakri se dešavaju svaki dan u Pojasu Gaze."

Navodeći da su napadi postali dio svakodnevnog života i da stalno ima žrtava, Farid Attar je rekao: "Ne možemo se žaliti nikome osim Bogu, možemo samo reći 'O Bože'."

Farid Attar je napomenuo da je područje gdje se napad dogodio ranije opisano kao "sigurno", ali uprkos tome, postoji stalna pucnjava i svakodnevni gubitak života.

Dodao je da je ubijena Palestinka imala porodicu od sedam članova, uključujući i njenog muža, te da je petero njene djece ostalo bez roditelja.

Izvještava se da je petero Palestinaca, uključujući dijete, ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze od jutarnjih sati, uprkos prekidu vatre.

Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijeno 811 ljudi, a 2.278 je ranjeno.

Ispod ruševina je u istom periodu izvučeno 761 tijelo.

Ukupan broj poginulih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.587, a 172.381 je ranjeno.

Hiljade tijela još uvijek se nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.