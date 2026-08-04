Žrtve su pripadale porodicama Al-Hasayneh i Abu Sharia, koje su poginule u izraelskom napadu na njihove domove u novembru 2023. godine

U Gazi klanjana kolektivna dženaza za 112 osoba izvučenih ispod ruševina Žrtve su pripadale porodicama Al-Hasayneh i Abu Sharia, koje su poginule u izraelskom napadu na njihove domove u novembru 2023. godine

Hiljade Palestinaca prisustvovale su u utorak kolektivnoj dženazi za 112 osoba čija su tijela pronađena ispod ruševina kuća uništenih tokom izraelskih napada na Pojas Gaze.

Dženaza je održana u četvrti Sabra u Gazi, gdje su tijela žrtava bila prekrivena palestinskim zastavama i položena pored ostataka uništenih domova, javio je novinar Anadolu agencije.

Nakon dženaze, posmrtni ostaci žrtava bit će ukopani na Baptističkom groblju u naselju Zeitoun, južno od Gaze.

Stradali su bili članovi porodica Al-Hasayneh i Abu Sharia, koji su ubijeni 23. novembra 2023. godine kada je izraelska vojska bombardovala njihove domove dok su se nalazili unutar objekata.

Ova dženaza smatra se jednom od najvećih u palestinskoj historiji zbog velikog broja žrtava.

Tijela su iz ruševina u subotu izvukli pripadnici Civilne zaštite Gaze.

"Među žrtvama je bilo 40 djece, 38 žena i sedam osoba s invaliditetom", saopćila je Civilna zaštita.

Zvaničnik Civilne zaštite Mohammed Abu Dan izjavio je da timovi nisu uspjeli pronaći još 157 tijela koja se i dalje nalaze ispod ruševina.

Prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti, Izrael je od oktobra 2023. godine u ratu u Gazi ubio više od 73.000 Palestinaca, dok je više od 174.000 osoba ranjeno.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine, izraelske snage nastavile su napade širom Pojasa Gaze, pri čemu je, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, ubijeno još 1.250 Palestinaca, a 4.110 ranjeno.

Palestinske vlasti u Gazi procjenjuju da se oko 9.500 ljudi i dalje nalazi ispod ruševina objekata uništenih tokom izraelskih napada širom enklave.