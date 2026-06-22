Rekordne temperature zabilježene širom zemlje, vlasti upozoravaju na visoke rizike, a u požaru u departmanu Cher evakuisane desetine ljudi

U Francuskoj se utopilo 13 osoba dok su se rashlađivale tokom toplotnog vala, škole zatvorene Rekordne temperature zabilježene širom zemlje, vlasti upozoravaju na visoke rizike, a u požaru u departmanu Cher evakuisane desetine ljudi

U Francuskoj je, usljed ekstremnog toplotnog vala koji i dalje pogađa tu zemlju, od vikenda 13 osoba izgubilo život utapanjem dok su pokušavale da se rashlade u vodi.

Prema navodima lokalnih medija koji se pozivaju na portparola Nacionalne civilne sigurnosti Nacionalna civilna sigurnost Francuske Jeromea Boulangera, u cijeloj zemlji zabilježene su rekordne temperature koje i dalje traju.

Boulanger je potvrdio da je od početka toplotnog vala 13 osoba poginulo utapanjem, uključujući dvoje maloljetnika i to 17-godišnjaka u gradu Poitiersu i 13-godišnje dijete u departmanu Seine-et-Marne.

Francuska meteorološka služba Meteo-France podigla je nivo upozorenja na crveni u 49 departmana, dok je u 40 uveden narandžasti stepen upozorenja.

Zbog ekstremnih vremenskih uslova, Ministarstvo obrazovanja Francuske saopćilo je da je nastava obustavljena u 845 škola.

U međuvremenu, u departmanu Cher izbio je požar u mjestu Touchay, gdje je izgorjelo oko 25 hektara obradivog zemljišta, saopćile su lokalne vlasti putem društvenih mreža.

U požaru je evakuisano 44 ljudi, dok su tri vatrogasca lakše povrijeđena tokom intervencije.

Vlasti su navele da se gašenje požara i dalje nastavlja.