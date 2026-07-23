Eksplozija se dogodila u tunelu u izgradnji u saveznoj državi Sikim

U eksploziji u tunelu na sjeveroistoku Indije poginulo svih 25 zarobljenih osoba Eksplozija se dogodila u tunelu u izgradnji u saveznoj državi Sikim

Svih 25 osoba, koje su ostale zarobljene nakon eksplozije u tunelu na sjeveroistoku Indije, poginulo je, saopćili su zvaničnici u četvrtak.

"Dvadeset pet osoba ostalo je zarobljeno u ponedjeljak u tunelu u izgradnji na hidroenergetskom projektu u okrugu Namchi u saveznoj državi Sikim, nakon iznenadnog oslobađanja metana za koji se sumnja da je bio prisutan unutar stijena, što je izazvalo eksploziju praćenu gustim dimom i otrovnim plinovima", navela je državna kompanija Nacionalna hidroelektrična korporacija (NHPC).

U saopćenju se navodi da je među zarobljenima bilo 19 radnika kompanije Patel Engineering Limited.

Vlasti su u četvrtak saopćile da je završena potraga i akcija spašavanja nakon četiri dana neprekidnih napora više spasilačkih službi.

"Tragično je da je svih 25 osoba izgubilo život, a njihova tijela pronađena su tokom operacije", navodi se u saopćenju.

Vlasti su saopćile da preliminarni nalazi ukazuju na mogućnost da je eksploziju izazvalo curenje zapaljivog plina, ali da će tačan uzrok biti utvrđen nakon detaljne istrage.