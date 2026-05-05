U eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj Kini poginula 21 osoba, desetine povrijeđene Eksplozija se dogodila u pogonu kojim upravlja kompanija Huasheng Fireworks Manufacturing and Display u Liuyangu, provincija Hunan

Najmanje 21 osoba je poginula, a 61 povrijeđena u velikoj eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj Kini, objavila je u utorak državna novinska agencija Xinhua, prenosi Anadolu.

Eksplozija se dogodila u ponedjeljak poslijepodne u pogonu kojim upravlja kompanija Huasheng Fireworks Manufacturing and Display u Liuyangu, gradu na nivou okruga pod Changsha, glavnim gradom provincije Hunan.

Vlasti su saopćile da su odmah pokrenute spasilačke operacije, sa više od 480 pripadnika osoblja raspoređenih u pet timova zajedno sa specijalizovanim spasilačkim robotima.

Zvaničnici su rekli da se mjesto eksplozije nalazilo u blizini dva skladišta crnog baruta, što je izazvalo zabrinutost zbog potencijalnih sekundarnih eksplozija. Kao mjera predostrožnosti, obližnji stanovnici su evakuisani i uspostavljena je sigurnosna tampon zona.

Do ranih sati utorka, spasioci su završili početnu operaciju potrage, potvrdili broj poginulih i premjestili povrijeđene u bolnice na liječenje.

Drugi krug potrage je u toku.

Stručnjaci iz Ministarstva za upravljanje vanrednim situacijama poslani su da pomognu u spašavanju i istrazi.

Policija je privela osobu zaduženu za kompaniju dok vlasti nastavljaju istragu uzroka eksplozije.

Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na sve napore da se pronađu nestale osobe i liječe povrijeđeni nakon smrtonosne eksplozije.

Također je naredio strože sigurnosne provjere i odgovornost, naglašavajući da odgovorni moraju biti pozvani na odgovornost.

Premijer Li Qiang pozvao je na strože mjere sigurnosti na radnom mjestu kako bi se spriječili slični incidenti.