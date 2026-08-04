Još šest osoba povrijeđeno u provinciji Hodeidah, vlasti za postavljanje eksplozivne naprave optužile pobunjenike Hute

U eksploziji mine na zapadu Jemena poginula četiri člana iste porodice Još šest osoba povrijeđeno u provinciji Hodeidah, vlasti za postavljanje eksplozivne naprave optužile pobunjenike Hute

Četiri civila iz iste porodice poginula su, a šest je povrijeđeno u eksploziji mine u zapadnoj jemenskoj provinciji Hodeidah.

U saopćenju Ureda za medije provincije Hodeidah, pozivajući se na vladin Ured za ljudska prava, navodi se da se eksplozija dogodila u blizini područja Bir Al-Zaafaran, sjeverno od distrikta Al-Durayhimi na jugu provincije.

U saopćenju se za postavljanje eksplozivne naprave optužuje pobunjenički pokret Huti, uz ocjenu da je riječ o jednom od najsmrtonosnijih incidenata u toj provinciji. Huti se zasad nisu oglasili povodom tih optužbi.

Vlasti su upozorile da je Hodeidah i dalje jedna od jemenskih provincija najzagađenijih nagaznim minama, improviziranim eksplozivnim napravama i drugim zaostalim eksplozivnim sredstvima iz rata, za šta također odgovornost pripisuju Hutima.

Ujedinjene nacije su još u maju 2023. godine upozorile da milioni mina i drugih eksplozivnih ostataka rata i dalje predstavljaju ozbiljnu prepreku dostavi humanitarne pomoći širom Jemena.

Međunarodni komitet Crvenog krsta u julu iste godine upozorio je da neeksplodirana ubojna sredstva predstavljaju prijetnju milionima stanovnika Jemena.

Prema zvaničnim procjenama jemenskih vlasti, od početka sukoba između vladinih snaga i pokreta Huti prije gotovo 12 godina širom zemlje postavljeno je više od dva miliona nagaznih mina, koje su usmrtile hiljade civila u više provincija.