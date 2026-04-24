U Deir al-Balahu u Gazi zakazani prvi općinski izbori nakon 22 godine Zvaničnik navodi da će se glasanje održati u subotu uprkos ratnim razaranjima i logističkim izazovima

GAZA (AA) – Grad Deir al-Balah u centralnom dijelu Pojasa Gaze spreman je za održavanje općinskih izbora u subotu, što predstavlja prvo takvo glasanje u posljednje 22 godine, prenosi Anadolu.

Jamil al-Khaldi, regionalni direktor Centralne izborne komisije u Gazi, izjavio je da su u potpunosti spremni za provođenje glasanja.

Komisija je potpuno spremna da primi birače na dan izbora od 7 do 17 sati po lokalnom vremenu (04:00-14:00 GMT), rekao je Al-Khaldi za Anadolu.

Izbori će se održati u 12 biračkih centara sa 100 biračkih mjesta raspoređenih širom grada kako bi se osigurao lak pristup glasačima, kazao je.

Deir al-Balah je odabran za glasanje jer je relativno manje oštećen u odnosu na druge dijelove Gaze, uprkos izraelskom genocidu koji traje od oktobra 2023. godine.

U ratu je ubijeno oko 72.000 Palestinaca, a ranjeno više od 172.000, dok je uništeno oko 90 posto infrastrukture Gaze, prema zvaničnim podacima.

Al-Khaldi je naveo da će se na glasačkom listiću naći četiri konkurentske izborne liste, pri čemu birači moraju odabrati jednu listu, a zatim unutar nje izabrati do pet kandidata.

Pozvao je stanovnike na masovno učešće, rekavši da „visok odziv povećava kredibilitet rezultata“, izrazivši nadu da će izbori proteći mirno.

U Palestini postoji 445 lokalnih vlasti, uključujući 420 na Zapadnoj obali i 25 u Gazi, koje čine 161 općinsko vijeće i 284 lokalna vijeća.

Palestinska novinska agencija WAFA izvijestila je 3. novembra 2025. godine da je Ministarstvo lokalne samouprave odlučilo pretvoriti općinska vijeća u tehnička tijela počevši od 11. decembra 2025., dok se ne održe izbori nakon isteka njihovih četverogodišnjih mandata.

Lokalni izbori posljednji put su održani na Zapadnoj obali 2021. godine u dvije faze, dok je kabinet odgodio izbore u Gazi, navodeći političke podjele i sporove s Hamasom.

Palestinska politička scena podijeljena je od 2007. godine, pri čemu Hamas upravlja Gazom, dok Palestinska samouprava, predvođena predsjednikom Mahmoudom Abbasom i pod upravom Fataha, administrira Zapadnu obalu.

Višekratni razgovori o pomirenju između palestinskih grupa tokom godina nisu uspjeli proizvesti konkretne korake ka okončanju podjela.