U Belgiji uhapšena pripravnica NATO-a zbog sumnje na špijunažu

İlayda Çakırtekin
25. juli 2026.•Ažuriranje: 25. juli 2026.
Kanadska državljanka kineskog porijekla, koja je bila pripravnica u vojnom sjedištu NATO-a u Monsu u Belgiji, uhapšena je zbog sumnje na špijunažu, objavila je u subotu belgijska novinska agencija Belga.
Federalno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je osumnjičena u petak stavljena pod nalog za hapšenje nakon što je privukla pažnju sigurnosnih službi Vrhovnog štaba savezničkih snaga u Evropi (SHAPE).
Iako detalji optužbi nisu javno objavljeni, nadležni organi naveli su da se slučaj odnosi na sumnje za špijunažu u korist treće zemlje i učešće u kriminalnoj organizaciji.
Belgijske vlasti nisu iznijele dodatne informacije dok istraga traje.