Kanadska državljanka kineskog porijekla osumnjičena za špijunažu u korist treće zemlje i učešće u kriminalnoj organizaciji

U Belgiji uhapšena pripravnica NATO-a zbog sumnje na špijunažu Kanadska državljanka kineskog porijekla osumnjičena za špijunažu u korist treće zemlje i učešće u kriminalnoj organizaciji

Kanadska državljanka kineskog porijekla, koja je bila pripravnica u vojnom sjedištu NATO-a u Monsu u Belgiji, uhapšena je zbog sumnje na špijunažu, objavila je u subotu belgijska novinska agencija Belga.

Federalno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je osumnjičena u petak stavljena pod nalog za hapšenje nakon što je privukla pažnju sigurnosnih službi Vrhovnog štaba savezničkih snaga u Evropi (SHAPE).

Iako detalji optužbi nisu javno objavljeni, nadležni organi naveli su da se slučaj odnosi na sumnje za špijunažu u korist treće zemlje i učešće u kriminalnoj organizaciji.

Belgijske vlasti nisu iznijele dodatne informacije dok istraga traje.