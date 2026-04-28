U Belgiji 17.000 djece sa roditeljima u zatvoru ostaje "nevidljivo" Nedostatak podataka ograničava efikasnu politiku usmjerenu na dijete, kaže komesarka

Procjenjuje se da 17.000 djece u Belgiji odrasta s jednim ili oba roditelja u zatvoru, ali ostaju "nevidljivi" zbog nedostatka registracije, izvijestila je u utorak novinska agencija Belga.

Ova brojka uključuje oko 9.000 djece u Flandriji, samoupravnoj regiji na sjeveru u kojoj se govori holandski.

Nedostatak sveobuhvatnih podataka ometa efikasne političke odgovore i pristup uslugama podrške, rekla je komesarka za prava djece, pozivajući na koordiniran pristup usmjeren na dijete.

Istraživanje koje je proveo Slobodni univerzitet u Bruxellesu, uz međunarodne studije, pokazuje da zatvaranje roditelja može utjecati na dobrobit, razvoj i prava djece.

Rana podrška i pravilno usmjeravanje mogu pomoći u ublažavanju ovih efekata, navodi se u studiji.

Djeca u takvim situacijama često doživljavaju niz emocija, uključujući gubitak, tugu, sram, ljutnju, strah i zbunjenost.

Mogu se suočiti s poteškoćama u školi i društvenom životu, dok financijska opterećenja unutar porodice mogu dodatno pogoršati životne uvjete.

Informacije o zatvorskoj kazni roditelja nisu uvijek dostavljene na odgovarajući način i mogu biti nepotpune, zakašnjele ili potpuno odsutne.

Uvjeti posjeta također se razlikuju među zatvorima, pri čemu neki nude nadzirano okruženje prilagođeno djeci, a drugi pružaju formalnija okruženja koja nisu prilagođena potrebama djece.