U Beču završen turski tehnološki događaj "Road to Global 2026" Jedini turski tehnološki događaj u Evropi završava se drugog dana, okupljajući tehnološke i poslovne gigante sa startupima kako bi pomogli kompanijama da se prošire širom svijeta

Jedina turska tehnološka konferencija u Evropi "Road to Global" završena je u četvrtak u Austriji uz podršku Privredne komore Beča (WKO Wien).

Dvodnevni događaj, čiji je globalni komunikacijski partner agencija Anadolu, služi kao platforma za okupljanje više od 50 zemalja.

Ovogodišnje izdanje posebno se izdvaja zbog partnerstva između "Road to Global" i njemačkog "Tech Summita".

Partnerstvo spaja tehnološku infrastrukturu s komercijalnim širenjem kako bi učesnicima ponudilo pristup širem geografskom prostoru i perspektivi.

Oko 50 govornika i više od 1.500 učesnika prisustvovalo je konferenciji, na kojoj se očekuje sklapanje bilateralnih poslova vrijednih više od 50 miliona dolara.

Drugi dan događaja završava se u četvrtak diskusijom tehnoloških i poslovnih lidera o strategijama za rast kompanija putem vještačke inteligencije (AI), prelasku s lokalnih operacija na globalna tržišta, razvoju visokoučinkovitog liderstva, jačanju održivosti i raznolikosti u poslovnim modelima i unapređenju saradnje između firmi i startupova.

Konferencija omogućava malim i srednjim preduzećima (MSP) specijaliziranim za marketing zasnovan na podacima, umjetnu inteligenciju i poslovni softver da pokažu svoje sposobnosti, istovremeno pomažući lokalnim kompanijama da se takmiče na globalnoj sceni.

Više etabliranih kompanija također dijeli i uspješna i neuspješna iskustva kako bi vodile startupove i mala i srednja preduzeća.

Događaj stvara prilike za turske startupove koji traže međunarodni rast, a istovremeno pomaže stranim startupovima da istraže mogućnosti u Turskoj.