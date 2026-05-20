U Beču počeo turski tehnološki događaj "Road to Global 2026" Govornici iz više od 50 zemalja će učestvovati na glavnim sesijama, dok se više od 1.500 učesnika iz oblasti umjetne inteligencije do energetike okupilo na dvodnevnoj konferenciji radi globalnih perspektiva i prilika za saradnju

Jedina turska tehnološka konferencija u Evropi "Road to Global" počela je u srijedu u Austriji uz podršku Privredne komore Beča (WKO Wien).

Dvodnevni događaj, čiji je globalni komunikacijski partner agencija Anadolu, služi kao platforma za okupljanje više od 50 zemalja.

Ovogodišnje izdanje posebno se izdvaja zbog partnerstva između "Road to Global" i njemačkog "Tech Summita".

Partnerstvo spaja tehnološku infrastrukturu s komercijalnim širenjem kako bi učesnicima ponudilo pristup širem geografskom prostoru i perspektivi.

Oko 50 govornika i više od 1.500 učesnika prisustvuje konferenciji, na kojoj se očekuje sklapanje bilateralnih poslova vrijednih više od 50 miliona dolara.

"Road to Global" je ovim događajem ponovo otvorio vrata ključnim organizacijama iz cijelog svijeta, od New Yorka do Singapura i od Londona do Istanbula, radi razgovora o strategijama rasta.

Svi akteri, od umjetne inteligencije do energetskog sektora i od fintech industrije do ključnih evropskih inovacijskih agencija i startup kompanija, okupili su se pod jednim krovom.

Govori na platformi "Road to Global" donose globalne perspektive koje oblikuju svijet tehnologije i startup kompanija, a učesnici obrađuju širok spektar tema od umjetne inteligencije i inovacija do globalnog rasta i novih trendova.

"Road to Global" je strateška konsultantska i networking inicijativa za ubrzavanje procesa izlaska lokalnih startup kompanija i firmi na globalno tržište, koju organizuje "Nexrone Global".

Nexrone pruža različite usluge podrške firmama koje žele proširiti poslovanje na američko, azijsko i evropsko tržište, a ima kancelarije u Njemačkoj, Nizozemskoj, Austriji, Švicarskoj i Turskoj.

Mastercard, 3VC, Estonia e-Residency, Zicer Zagreb Innovation Center i Invest Austria učestvovat će na događaju zajedno s globalnim turskim firmama i liderima, uključujući Westure Ventures, Werer Energy, Mazed AI, Nexrone Global i Tecmony.

Na dosadašnjem dijelu događaja predstavili su se vodeća učesnica i trenerica liderstva Dilek Suzal, investitorica i mentorica startup kompanija Yesim Cevik te savjetnik za strateški poslovni razvoj Kayra Kopfer. Također su se predstavile Lilly Diana Koch, osnivačica i izvršna direktorica branding agencije MAQINA360, te Hacer Klobassa, članica žirija i programska menadžerica "Road to Global".