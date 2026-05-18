U Bakuu otvoren 13. Svjetski urbani forum s više od 40.000 učesnika

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev izjavio je da se ponose svojom historijom, koja se oslikava i u arhitekturi, te poručio: "Moramo biti hrabri u stvaranju boljih uslova za naše ljude i u modernizaciji, ali moramo djelovati veoma pažljivo kada je riječ o očuvanju našeg historijskog naslijeđa."

U Bakuu je održana ceremonija zvaničnog otvaranja 13. Svjetskog urbanog foruma (WUF13), koji organizuje Program Ujedinjenih nacija za ljudska naselja (UN-Habitat).

Na ceremoniji održanoj u Kongresnom centru u Bakuu, Aliyev i izvršna direktorica UN-Habitata Anaclaudia Rossbach dočekali su šefove država gostiju i visoke zvaničnike. Nakon dočeka, uslijedilo je zajedničko fotografisanje.

Aliyev je u svom govoru na skupu istakao da se Azerbejdžan nalazi na mjestu gdje se spajaju Istok i Zapad, što se odražava i na arhitekturu zemlje.

Naveo je da u Bakuu historijske i moderne građevine stoje jedne pored drugih u harmoniji, naglasivši da istovremeno štite historijsko naslijeđe i primjenjuju moderno urbano planiranje.

Ističući da je urbano planiranje tema na kojoj svakodnevno rade, i to ne samo za Baku već i za mnoge druge gradove u Azerbejdžanu, Aliyev je naglasio da imaju gradove poput Šamahija, Nahčivana, Gendže, Gebele, Šekija i Šuše, na čiju su historiju i arhitekturu ponosni.

"Moramo biti hrabri u stvaranju boljih uslova za naše ljude i u modernizaciji, ali moramo djelovati veoma pažljivo kada je riječ o očuvanju našeg historijskog naslijeđa", rekao je Aliyev.

Pored Aliyeva, ceremoniji su prisustvovali predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirziyoyev, predsjednik Kirgistana Sadyr Japarov, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, potpredsjednica Bugarske Iliyana Yotova, predsjednik Mauricijusa Dharambeer Gokhool, predsjednik Predsjedničkog vijeća Libije Mohamed al-Menfi, predsjednik Kenije William Ruto, premijer Kazahstana Olzhas Bektenov, premijer Gruzije Irakli Kobakhidze, kralj Esvatinija Mswati III, ministar okoliša, urbanizma i klimatskih promjena Turske, Murat Kurum, kao i veliki broj ministara i visokih zvaničnika.

Na forumu, za koji se registrovalo više od 40 hiljada ljudi iz 182 zemlje, okupit će se državni zvaničnici, predstavnici općina, urbani planeri, akademici, predstavnici privatnog sektora i nevladinih organizacija kako bi razgovarali o održivoj urbanizaciji, stambenoj krizi, klimatskoj otpornosti i budućnosti gradova.

Na forumu WUF13, koji se organizuje pod temom "Stambeno zbrinjavanje svijeta: Sigurni i otporni gradovi i zajednice" i trajat će do 22. maja, raspravljat će se o prijedlozima rješenja za globalne stambene probleme i inkluzivnim politikama urbanizacije.



Svjetski urbani forum (WUF) osnovale su Ujedinjene nacije 2001. godine s ciljem bavljenja brzom urbanizacijom i njenim utjecajima na društva, gradove, zemlje, klimatske promjene i političke strategije.

Forum je prvi put održan 2002. godine u Nairobiju, glavnom gradu Kenije, a od tada se organizuje u različitim gradovima svijeta.

Ovaj forum, u organizaciji UN-Habitata, smatra se jednom od najvažnijih otvorenih i inkluzivnih platformi na visokom nivou usmjerenih na rješavanje problema održive urbanizacije.