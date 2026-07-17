Kontrolni toranj u luci Shahid Kalantari srušio se nakon trećeg američkog napada u petak, javlja državna novinska agencija IRNA

U američkom napadu uništen pomorski kontrolni toranj na jugoistoku Irana Kontrolni toranj u luci Shahid Kalantari srušio se nakon trećeg američkog napada u petak, javlja državna novinska agencija IRNA

Pomorski kontrolni toranj u iranskoj luci Shahid Kalantari u jugoistočnom gradu Chabaharu srušio se nakon trećeg američkog napada na ovaj objekat u petak ujutro, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

IRNA navodi da je kontrolni toranj potpuno uništen te da nije bilo poginulih ni povrijeđenih.

Agencija je također saopćila da se očekuje skori nastavak operacija utovara i istovara tereta u luci Shahid Kalantari te da će lučke usluge biti nastavljene.

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopćila je u četvrtak da je završila novi val ofanzivnih udara na Iran, čime je obilježena šesta uzastopna noć američkih vojnih operacija usmjerenih na iranske vojne ciljeve.

Regionalne tenzije eskalirale su od februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, dok je Teheran odgovorio raketnim i napadima dronovima na zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti.

Iran i Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca potpisali su memorandum o razumijevanju, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma. Posljednjih dana tenzije su ponovo porasle zbog Hormuškog moreuza, dok dvije strane nastavljaju razmjenjivati napade.