Tenzije u regionu rastu nakon 13. uzastopne noći američkih napada na Iran

U američkim napadima u blizini iranskog Ahvaza poginule četiri osobe, dok su sirene oglašene u Jordanu i Kuvajtu Tenzije u regionu rastu nakon 13. uzastopne noći američkih napada na Iran

U američkim napadima na područja u blizini grada Ahvaza na jugozapadu Irana poginule su četiri osobe i povrijeđeno pet, dok su se sirene za zračni napad oglasile u glavnom gradu Jordana, a zabilježene su i eksplozije u blizini američkih vojnih baza u Kuvajtu, javili su u petak iranski mediji.

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim, pozivajući se na guvernorat provincije Khuzestan, saopćila je da je do žrtava došlo nakon američkih napada na područja oko Ahvaza.

Odvojeno, iranski mediji su izvijestili da su sirene za zračni napad aktivirane u glavnom gradu Jordana, Amanu.

Agencija Tasnim je također citirala prve izvještaje u kojima se tvrdi da je meta raketnog napada bila zračna baza Muwaffaq al-Salti u Jordanu.

U međuvremenu, državna novinska agencija IRNA, pozivajući se na iračku televizijsku mrežu Al-Ahd, izvijestila je da su se u nekoliko područja Kuvajta čule glasne eksplozije, a da su se eksplozije navodno čule u južnom Iraku zbog njihovog intenziteta.

Sabereen News, irački medij povezan s milicijama koje podržava Iran, također je tvrdio da su se eksplozije dogodile u blizini američkih vojnih baza u Kuvajtu nakon 13. noći zaredom američkih napada na Iran.

Nije bilo trenutne potvrde jordanskih i kuvajtskih vlasti u vezi sa izvještajima.