U Švedskoj uhapšene dvije osobe zbog nabavke naprednih proizvoda za Rusiju Osumnjičeni su uhapšeni od 5. do 7. maja zbog sumnje na kršenje sankcija

Dvije osobe su privedene u Švedskoj zbog navodne povezanosti s nabavkom naprednih proizvoda za Rusiju, objavio je u ponedjeljak Švedski radio, prenosi Anadolu.

Emiter je objavio da su osumnjičeni uhapšeni 5. i 7. maja u području Stockholma i zapadnoj Švedskoj zbog sumnje na navodno kršenje sankcija.

"U ovom slučaju, radi se o naprednim proizvodima koji su neophodni Rusiji za korištenje u njenoj ratnoj mašineriji", rekao je Christoffer Wedelin, zamjenik šefa operacija u Švedskoj sigurnosnoj službi.