U Švedskoj uhapšene dvije osobe zbog nabavke naprednih proizvoda za Rusiju

İlayda Çakırtekin
11 Maj 2026•Ažuriranje: 11 Maj 2026
Dvije osobe su privedene u Švedskoj zbog navodne povezanosti s nabavkom naprednih proizvoda za Rusiju, objavio je u ponedjeljak Švedski radio, prenosi Anadolu.
Emiter je objavio da su osumnjičeni uhapšeni 5. i 7. maja u području Stockholma i zapadnoj Švedskoj zbog sumnje na navodno kršenje sankcija.
"U ovom slučaju, radi se o naprednim proizvodima koji su neophodni Rusiji za korištenje u njenoj ratnoj mašineriji", rekao je Christoffer Wedelin, zamjenik šefa operacija u Švedskoj sigurnosnoj službi.