Ušakov odbacio zahtjeve Kallas upućene Rusiji kao "ulične izjave" Pomoćnik ruskog predsjednika odbaci predložena ograničenja ruske vojske koje je predložila Kaja Kallas u slučaju mirovnih pregovora o Ukrajini, rekavši da malo ljudi njene komentare shvata ozbiljno

Ruski predsjednički pomoćnik Jurij Ušakov odbacio je u četvrtak komentare šefice EU za vanjsku politiku Kaje Kallas u vezi s potencijalnim ograničenjima ruskih oružanih snaga u slučaju mirovnih pregovora o Ukrajini.

Komentirajući u intervjuu za rusku radiodifuznu kuću VGTRK komentare Kallasove date uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU na Kipru, gdje je rekla da će EU nastojati zahtijevati ograničenja ruskih vojnih sposobnosti ako počnu pregovori o Ukrajini, Ušakov ih je opisao kao "ulične izjave" koje malo ljudi shvata ozbiljno.

"Ovo su obične ulične izjave ove 'dame' na koje su svi već navikli i na koje malo ljudi reaguje", rekao je Ušakov.

Istovremeno, naglasio je da Moskva vjeruje da još uvijek postoji prostor za dijalog s evropskim zemljama.

„Naravno, ima o čemu razgovarati“, rekao je kada su ga pitali da li Rusija još uvijek ima problema s Evropom.

Komentirajući moguće pregovore s Ukrajinom, Ušakov je rekao da Moskva vjeruje da je jasno koja pitanja treba riješiti i da čeka korake s ukrajinske strane.

„Ukrajinci također znaju šta trebaju učiniti da bi pregovori uspjeli. Ali do sada to ne čine“, rekao je.

Ušakov je također napomenuo da je pitanje ukrajinskog rješenja ukratko razmotreno tokom razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i kazahstanskog predsjednika Kasima-Žomarta Tokajeva tokom Putinove posjete Astani, glavnom gradu Kazahstana.

Odvojeno, Ušakov je potvrdio da je Rusija prenijela preporuke SAD-u „putem odgovarajućih kanala“ u vezi s najavom Moskve da su ruske snage započele sistematske napade na ukrajinske vojno-industrijske objekte u Kijevu.

Prema njegovim riječima, još nije primljen nikakav odgovor iz Washingtona.

Također je negirao izvještaje da je Putin poslao bilo kakvu ličnu poruku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u vezi s napadima.

„Ne, nikakva poruka nije prenesena“, rekao je Ušakov.