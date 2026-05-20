Tusk pozvao NATO i EU da se pripreme za sve scenarije zbog rata u Ukrajini - Peter Magyar je kazao da će Budimpešta podržati daljnje razgovore EU-a s Kijevom samo ako se postigne napredak u pogledu prava manjina

Poljski premijer Donald Tusk pozvao je države članice NATO-a i Evropske unije (EU) da se pripreme za sve moguće scenarije tokom zajedničke konferencije za novinare sa mađarskim kolegom Peterom Magyarom u Varšavi u srijedu, javlja Anadolu.

Ukazujući na rastuću sigurnosnu prijetnju koju predstavlja rat između Rusije i Ukrajine za istočnu Evropu, Tusk je upozorio na sve veći rizik od eskalacije u regiji i pozvao zemlje NATO-a i EU-a da se pripreme za sve moguće scenarije, prema mađarskim dnevnim novinama "Magyar Nemzet".

Rekao je da će Poljska dodatno ojačati svoju vojnu i regionalnu saradnju, posebno sa baltičkim i skandinavskim zemljama.

Tusk je potvrdio spremnost Poljske da sarađuje s Mađarskom u diverzifikaciji snabdijevanja energijom.

Tusk je izrazio i podršku pristupanju Ukrajine EU, naglašavajući da Kijev treba ispuniti iste uslove koji su se tražili od prethodnih država članica.

Magyar je izrazio podršku brzom završetku rata i ukazao na situaciju mađarske manjine u ukrajinskoj regiji Zakarpatje.

Rekao je da će Mađarska podržati sljedeću fazu pregovora Ukrajine o pristupanju EU samo ako se postigne napredak u pogledu prava mađarske manjine.

Magyar je rekao da bi rješavanje ovog pitanja prije otvaranja pregovaračkih poglavlja poslalo snažan signal iz Kijeva.