Hulusi Akar odvojeno razgovarao sa zastupnikom Brianom Mastom i zastupnikom Rickom Crawfordom u Washingtonu

Turski zvaničnik se sastao s američkim zastupnicima, razgovarali o saradnji u oblasti odbrane i borbi protiv terorizma Hulusi Akar odvojeno razgovarao sa zastupnikom Brianom Mastom i zastupnikom Rickom Crawfordom u Washingtonu

Hulusi Akar, predsjednik Odbora za nacionalnu odbranu turskog parlamenta, izjavio je u četvrtak da je održao odvojene sastanke s visokim američkim zastupnicima u Washingtonu, DC.

Akar je rekao da se sastao sa zastupnikom Brianom Mastom, predsjednikom Odbora za vanjske poslove Predstavničkog doma, kako bi razmijenili mišljenja o bilateralnim odnosima, saradnji u oblasti odbrane i sigurnosti, te regionalnim i globalnim dešavanjima, uključujući Iran.

"Naglasili smo važnost snažne saradnje u oblasti odbrane između Turske i SAD-a - uključujući program F-35 - za odvraćanje NATO-a i euroatlantsku sigurnost", rekao je Akar.

Također su se složili oko važnosti održavanja konstruktivnog dijaloga između zakonodavnih tijela Turske i SAD-a.

Nakon prošlosedmičnog samita NATO-a u glavnom gradu Ankari, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je njegov američki kolega Donald Trump zauzeo "pozitivan pristup" oko isporuke borbenih aviona F-35 Turskoj, a istovremeno je rekao da su američke sankcije protiv Ankare uglavnom ukinute.

Godine 2019, tokom Trumpovog prvog mandata, SAD je suspendovao Tursku iz programa F-35 nakon što se usprotivio kupovini ruskog sistema protivraketne odbrane S-400, tvrdeći da bi sistem ugrozio borbene avione.

Na odvojenom sastanku sa zastupnikom Rickom Crawfordom, predsjedavajućim Obavještajnog odbora Predstavničkog doma, Akar je rekao da su razgovarali o bilateralnim vezama, saradnji u oblasti odbrane i sigurnosti, te regionalnom razvoju događaja.

Akar je rekao da je iznio tursku viziju "Turske bez terora" kao dio šire strategije "Regije bez terora" i naglasio očekivanje Ankare o jačoj saradnji sa SAD-om u borbi protiv terorizma.

Dvije strane su također potvrdile važnost održivog parlamentarnog dijaloga između Turske i SAD-a.