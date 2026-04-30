Turski tužioci pokrenuli istragu o izraelskom napadu na humanitarnu Globalnu flotilu Sumud Istraga obuhvata optužbe uključujući nezakonito lišavanje slobode, otmicu ili zapljenu prijevoznih sredstava, razbojništvo, oštećenje imovine i mučenje, navodi se u saopćenju

Turski tužioci pokrenuli su zvaničnu istragu o izraelskom napadu na Globalnu flotilu Sumud, koja je presretnuta na moru dok je bila na putu da dostavi humanitarnu pomoć u Gazu.

Ured glavnog javnog tužioca u Istanbulu saopćio je da je istraga pokrenuta nakon što je izraelska mornarica presrela flotilu u međunarodnim vodama i pritvorila turske državljane koji su se nalazili na brodu.

U saopćenju se navodi da se istraga vodi u skladu s relevantnim odredbama Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora, članom 15 Zakona o krivičnom postupku Turske, te članovima 12 i 13 Turskog krivičnog zakona.

Istraga obuhvata optužbe koje uključuju nezakonito lišavanje slobode, otmicu ili zapljenu prijevoznih sredstava, razbojništvo, oštećenje imovine i mučenje, navodi se u saopćenju.