Turski spasioci stigli u Venecuelu: Počela potraga za preživjelima pod ruševinama

[1/8] KARAKAS, VENECUELA - 28. JUNI: Tursko osoblje za traženje i spašavanje, uključujući specijalizirano osoblje Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) i Oružanih snaga Turske, raspoređeno u ključnu međunarodnu humanitarnu misiju, stiže na Međunarodni aerodrom "Simon Bolivar" u glavnom gradu Karakasu, Venecuela, 28. juna 2026. godine, nakon uzastopnih razornih zemljotresa.

[2/8] KARAKAS, VENECUELA - 28. JUNI: Tursko osoblje za traženje i spašavanje, uključujući specijalizirano osoblje Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) i Oružanih snaga Turske, raspoređeno u ključnu međunarodnu humanitarnu misiju, stiže na Međunarodni aerodrom "Simon Bolivar" u glavnom gradu Karakasu, Venecuela, 28. juna 2026. godine, nakon uzastopnih razornih zemljotresa.

[3/8] KARAKAS, VENECUELA - 28. JUNI: Tursko osoblje za traženje i spašavanje, uključujući specijalizirano osoblje Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) i Oružanih snaga Turske, raspoređeno u ključnu međunarodnu humanitarnu misiju, stiže na Međunarodni aerodrom "Simon Bolivar" u glavnom gradu Karakasu, Venecuela, 28. juna 2026. godine, nakon uzastopnih razornih zemljotresa.

[4/8] KARAKAS, VENECUELA - 28. JUNI: Tursko osoblje za traženje i spašavanje, uključujući specijalizirano osoblje Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) i Oružanih snaga Turske, raspoređeno u ključnu međunarodnu humanitarnu misiju, stiže na Međunarodni aerodrom "Simon Bolivar" u glavnom gradu Karakasu, Venecuela, 28. juna 2026. godine, nakon uzastopnih razornih zemljotresa.

[5/8] KARAKAS, VENECUELA - 28. JUNI: Tursko osoblje za traženje i spašavanje, uključujući specijalizirano osoblje Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) i Oružanih snaga Turske, raspoređeno u ključnu međunarodnu humanitarnu misiju, stiže na Međunarodni aerodrom "Simon Bolivar" u glavnom gradu Karakasu, Venecuela, 28. juna 2026. godine, nakon uzastopnih razornih zemljotresa.

[6/8] KARAKAS, VENECUELA - 28. JUNI: Tursko osoblje za traženje i spašavanje, uključujući specijalizirano osoblje Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) i Oružanih snaga Turske, raspoređeno u ključnu međunarodnu humanitarnu misiju, stiže na Međunarodni aerodrom "Simon Bolivar" u glavnom gradu Karakasu, Venecuela, 28. juna 2026. godine, nakon uzastopnih razornih zemljotresa.

[7/8] KARAKAS, VENECUELA - 28. JUNI: Tursko osoblje za traženje i spašavanje, uključujući specijalizirano osoblje Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) i Oružanih snaga Turske, raspoređeno u ključnu međunarodnu humanitarnu misiju, stiže na Međunarodni aerodrom "Simon Bolivar" u glavnom gradu Karakasu, Venecuela, 28. juna 2026. godine, nakon uzastopnih razornih zemljotresa.

[8/8] KARAKAS, VENECUELA - 28. JUNI: Tursko osoblje za traženje i spašavanje, uključujući specijalizirano osoblje Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) i Oružanih snaga Turske, raspoređeno u ključnu međunarodnu humanitarnu misiju, stiže na Međunarodni aerodrom "Simon Bolivar" u glavnom gradu Karakasu, Venecuela, 28. juna 2026. godine, nakon uzastopnih razornih zemljotresa.