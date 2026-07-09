Recep Tayyip Erdogan kaže da je samit okupio lidere iz 32 zemlje članice NATO-a, dodajući da je događaj ojačao međunarodni ugled Ankare

Turski predsjednik uspješnim ocijenio NATO samit u Ankari, zahvalio učesnicima i organizatorima Recep Tayyip Erdogan kaže da je samit okupio lidere iz 32 zemlje članice NATO-a, dodajući da je događaj ojačao međunarodni ugled Ankare

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u četvrtak da je 36. NATO samit, čiji je domaćin bila Turska u Ankari, uspješno završen, zahvalivši učesnicima, organizatorima i stanovnicima glavnog grada na doprinosu uspjehu događaja.

„Uspješno smo zaključili 36. NATO samit šefova država i vlada, kojem smo bili domaćini u Ankari, u Turskoj“, naveo je Erdogan u objavi na američkoj društvenoj mreži X.

Erdogan je kazao da je samit, održan u Predsjedničkom kompleksu, okupio šefove država i vlada iz 32 zemlje članice NATO-a, gotovo 100 ministara, visoke diplomate, predstavnike međunarodnih organizacija i goste.

Dodao je da su nadležni tokom samita održali „osjetljivu ravnotežu“ između osiguravanja najvišeg nivoa sigurnosti i zaštite prava i sloboda građana.

Prema njegovim riječima, mjere sigurnosti, transporta, koordinacije i javnog reda pažljivo su planirane kako bi se osigurala sigurnost lidera, očuvao svakodnevni život u gradu i omogućilo da međunarodna zajednica dobije tačne informacije uz minimalne smetnje za stanovnike.

Predsjednik je naveo da je Predsjednička nacionalna biblioteka služila kao međunarodni medijski centar, pružajući radni prostor za 1.800 ljudi, 40 montažnih soba i brojne lokacije za prijenose uživo.

Više od 2.500 novinara pratilo je samit, što predstavlja rekordan medijski odaziv, rekao je. Pod koordinacijom javnog emitera TRT, događaj je emitovan širom svijeta putem 96 kamera, 18 reportažnih vozila i prijenosa uživo sa 26 lokacija.

Erdogan je istakao da je samit dao „značajan doprinos“ međunarodnoj promociji Ankare.

„Upućujem iskrenu zahvalnost mojim sugrađanima iz Ankare na strpljenju i jedinstvenom gostoprimstvu koje su pokazali tokom samita, koji je također dao značajan doprinos promociji našeg glavnog grada“, rekao je.

Također je zahvalio svima koji su doprinijeli organizaciji događaja, uključujući pripadnike sigurnosnih službi, medijske radnike, tehničke timove, zdravstveno osoblje, transportne službe, protokol i ugostiteljske timove.

„U ime sebe i svog naroda izražavam zahvalnost svoj braći i sestrama koji su nesebično radili kako bi samit bio održan bez poteškoća“, dodao je Erdoğan.

Turski predsjednik je također zahvalio generalnom sekretaru NATO-a Marku Rutteu na „pristupu zasnovanom na saradnji i naporima u pripremi i organizaciji NATO samita u Ankari“.