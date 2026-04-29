Turski predsjednik pozvao na jedinstvo i vjeru u jeku tragedija u muslimanskom svijetu Erdogan osudio globalnu neaktivnost dok se civili brutalno masakriraju

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da muslimani prolaze kroz težak i bolan period, ukazujući na tekuće sukobe i humanitarne krize u više regija.

Govoreći na ceremoniji dodjele nagrada Međunarodnog takmičenja u recitovanju Kur'ana, Erdogan je rekao da suze teku od Palestine do Libana, od Zaljeva do Sudana, od Somalije do Jemena.

"U ovim danima iskušenja, kada takozvani civilizirani svijet zatvara oči, dojenčad u kolijevkama i bespomoćni civili se brutalno masakriraju", rekao je.

Također je kritikovao one koji dugo arogantno govore o pravdi, jednakosti i ljudskim pravima.

"Danas svi vidimo njihova prava lica", rekao je.

Turski predsjednik naglasio je da se muslimani trebaju okrenuti vjeri i jedinstvu kako bi izdržali trenutni period.

"Da bismo prošli ovaj test, nemamo drugog izbora nego da vjerujemo jedni u druge, da se međusobno uvažavamo i da se podržavamo", rekao je.

Dodao je da unutrašnje podjele moraju ostaviti po strani.

"Kao muslimani, dužni smo ostaviti po strani neslogu, sukobe i neprijateljstva, kao i nepotrebne i neblagovremene debate, i postati jedno tijelo", rekao je.