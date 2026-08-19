U telefonskom razgovoru, turski predsjednik Erdogan kazao da su pregovori jedini način za rješavanje iransko-američkog sukoba, dodao da Turska podržava diplomatske napore za mir

Turski predsjednik i japanska premijerka razgovarali o bilateralnim odnosima, regionalnim i globalnim pitanjima U telefonskom razgovoru, turski predsjednik Erdogan kazao da su pregovori jedini način za rješavanje iransko-američkog sukoba, dodao da Turska podržava diplomatske napore za mir

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i japanska premijerka Sanae Takaichi razgovarali su u srijedu telefonom o bilateralnim odnosima te regionalnim i globalnim pitanjima.

Erdogan je rekao da će Turska nastaviti ulagati napore u daljnji razvoj odnosa s Japanom u svim oblastima, posebno u odbrambenoj industriji, investicijama i trgovini, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske.

Rekao je da su pregovori jedini način za rješavanje sukoba između Irana i SAD-a te dodao da Turska podržava diplomatske napore usmjerene ka trajnom miru i stabilnosti.

Turski predsjednik je također ponovo izrazio saučešće Takaichi zbog žrtava prošlomjesečnog zemljotresa u Kumamotu na jugozapadu Japana.

Takaichi je također pohvalila Tursku zbog njene uloge na Bliskom istoku.

Nakon telefonskog razgovora japanska premijerka rekla je da Erdogan ima važnu ulogu u regiji Bliskog istoka.

Govoreći o aktuelnom ratu između SAD-a i Irana, na američkoj društvenoj mreži X rekla je: “Istakla sam da veoma cijenim posvećene napore Turske u posredničkoj ulozi te da će i Japan blisko sarađivati s Turskom i međunarodnom zajednicom kako bi se istrajno ulagali svi mogući diplomatski napori.”

"Naglasila sam i važnost osiguravanja slobodne i sigurne plovidbe kroz Hormuški moreuz bez dodatnih troškova", dodala je.

Kada je riječ o bilateralnim odnosima, Takaichi je izrazila želju za daljnjim razvojem saradnje u oblastima poput obrazovanja, sigurnosti i ekonomije.

Zahvalivši Erdoganu na izraženom saučešću zbog nedavnog zemljotresa u Japanu, Takaichi je rekla da će Tokio nastaviti blisko sarađivati s Turskom ne samo na bilateralnim odnosima već i na regionalnim i međunarodnim pitanjima".