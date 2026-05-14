Recep Tayyip Erdogan će predsjedavati sastankom Vijeća za stratešku saradnju zajedno s kazahstanskim kolegom Kassym-Jomartom Tokayevim

Turski predsjednik Erdogan dočekan uz najviše vojne počasti u Kazahstanu Recep Tayyip Erdogan će predsjedavati sastankom Vijeća za stratešku saradnju zajedno s kazahstanskim kolegom Kassym-Jomartom Tokayevim

Turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana dočekao je u četvrtak, uz zvaničnu ceremoniju, kazahstanski predsjednik Kassym-Jomart Tokayev u Astani, glavnom gradu Kazahstana, tokom zvanične posjete ovoj centralnoazijskoj zemlji, prenosi Anadolu.

Erdoganova kolona vozila kretala se rutom ukrašenom turskim i kazahstanskim zastavama prije dolaska u Palatu nezavisnosti, gdje ga je dočekao Tokayev.

Nakon ceremonije dolaska, vojni orkestar je intonirao nacionalne himne obje zemlje, a Erdogan je izvršio smotru počasne garde.

Nakon predstavljanja delegacija, dvojica lidera su se fotografisala prije održavanja sastanka "u četiri oka".

Kasnije se očekuje da će Erdogan, zajedno s Tokayevim, predsjedavati šestim sastankom Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou između Turske i Kazahstana.

Također je planirano da dvojica predsjednika prisustvuju ceremoniji potpisivanja bilateralnih sporazuma i održe zajedničku konferenciju za novinare.

Ceremoniji je prisustvovalo nekoliko visokih turskih zvaničnika, uključujući ministra vanjskih poslova Hakana Fidana, ministra odbrane Yasara Gulera, ministra trgovine Omera Bolata i direktora komunikacija Predsjedništva Burhanettina Durana.