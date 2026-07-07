Turski odbrambeni gigant Aselsan očekuje rast izvoza prema NATO partnerima zbog povećanog interesa iz Evrope

Turska odbrambena kompanija Aselsan očekuje snažniji rast izvoza u zemlje povezane s NATO-om, dok interes evropskih i savezničkih država za tursku odbrambenu industriju nastavlja rasti, izjavio je izvršni direktor kompanije.

Govoreći za Anadolu na Forumu odbrambene industrije NATO-a održanom u Ankari u okviru 36. samita lidera NATO-a, Ahmet Akyol rekao je da je forum postao dio šire agende NATO-a, ocijenivši to važnom promjenom za Alijansu.

Akyol je istakao da je Turska već značajno investirala u odbrambenu industriju te da sada ima povoljnu poziciju zahvaljujući geografskom položaju, vojnoj snazi i industrijskim kapacitetima.

„Sa našom geografskom snagom i vojnom moći već smo bili dio NATO-a. Sada smo, uz snagu naše odbrambene industrije, dodatno učvrstili poziciju kao važan akter“, rekao je.

Dodao je da su turske oružane snage, koje su sada gotovo u potpunosti opremljene domaćim proizvodima, postale snažnije na međunarodnom planu, dok kompanije iz odbrambenog sektora šire saradnju putem međunarodnih platformi.

- Sistemi „Čelična kupola“ kao doprinos NATO-u

Akyol je rekao da se pojedine komponente turskog sistema protivzračne odbrane „Čelična kupola“ razmatraju kao doprinos sposobnostima NATO-a.

Turska je, prema njegovim riječima, razvila integrisanu, slojevitu arhitekturu protivzračne odbrane uzimajući u obzir promjene na savremenom bojištu u posljednje tri do četiri godine.

Istakao je da je Aselsan povećao serijsku proizvodnju i isporučio veliki broj sistema, uz istovremeni razvoj nedostajućih kapaciteta i prilagođavanje novim uslovima.

„Sistemi koje danas razvijamo prepoznati su kao vrijedni za NATO, uključujući radare, sisteme protivzračne odbrane na velikim, srednjim i malim visinama, kao i satelite u niskoj orbiti za nadzor“, rekao je.

Dodao je da se očekuje da će ti sistemi doprinijeti sigurnosnoj arhitekturi NATO-a.

Akyol je naveo da kompanija ulaže u nove tehnologije, dok se ratovanje sve više oslanja na umjetnu inteligenciju, mrežno povezane i autonomne sisteme.

„Umjetna inteligencija je najaktuelnija tema. U Aselsanu djelujemo u zatvorenoj mreži. Najveći data centar u Turskoj nalazi se unutar Aselsana, a više od 2.000 inženjera svakodnevno radi na razvoju umjetne inteligencije“, rekao je.

Dodao je da kompanija razvija specijalizirane modele obučene na osjetljivim vojnim podacima, naglašavajući da se taj rad razlikuje od otvorenih AI istraživanja.

„Sada smo u fazi implementacije umjetne inteligencije i njene integracije u proizvode“, kazao je.

Također je naveo da je Aselsan nedavno potpisao sporazume o razvoju superprovodnih kvantnih procesorskih jedinica (QPU), te radi na dizajnu kvantnih čipova i izgradnji proizvodnog pogona u Ankari.

Akyol je rekao da se nedavna posjeta generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea Aselsanu fokusirala na ulaganja kompanije u umjetnu inteligenciju, poluprovodnike, autonomne sisteme i druge inovativne tehnologije.

„Vidjeli su kako smo uhvatili ovaj tehnološki zaokret“, rekao je, dodajući da je Rutte više puta naveo Aselsan kao primjer kompanije koja može inovirati, proizvoditi u velikim količinama i brzo isporučivati.

- Aselsan razvija sigurne LEO komunikacione satelite

Akyol je naglasio da su svi proizvodi Aselsana kompatibilni s NATO standardima, podsjećajući da turska vojska predstavlja drugu najveću vojnu silu unutar Alijanse.

Naveo je da se proizvodi koje koristi i odobrava turska vojska potom plasiraju na međunarodno tržište, gdje serijska proizvodnja, inovativnost i isplativost privlače sve veću pažnju.

„Vidimo da se posjete, sastanci i sporazumi s evropskim i NATO partnerima svakodnevno povećavaju. Više od 50% našeg izvoza prošle godine otišlo je u zemlje povezane s NATO-om. Očekujem znatno veći rast u ovom segmentu“, rekao je.

Dodao je da će to biti korisno i za Tursku i za članice NATO-a.

Akyol je također naveo da je Aselsanu povjeren zadatak dizajniranja sigurnih komunikacionih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti u okviru investicionog programa za razvoj tehnologija nove generacije koje zajednički razvijaju članice NATO-a.

„Ovaj zadatak je važan pokazatelj povjerenja u inženjerske kapacitete naše zemlje u oblasti svemirskih tehnologija na međunarodnom nivou“, rekao je.

„U narednom periodu, uz sigurnu komunikacionu infrastrukturu u niskoj orbiti i satelitske mreže nove generacije koje će zadovoljiti ključne vojne i strateške potrebe, opremit ćemo svemir LEO satelitima“, zaključio je.