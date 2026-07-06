Turski ministar vanjskih poslova: Veze Erdogana i Trumpa mogle bi pomoći u smirivanju napetosti između NATO-a

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06. juli 2026.•Ažuriranje: 06. juli 2026.
Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je da bi bliski odnos između turskog i američkog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i Donalda Trumpa, u okviru NATO samita u Ankari, mogao pomoći u prevazilaženju nesuglasica unutar Alijanse, prema intervjuu za "The New York Times", javlja Anadolu.
Fidan je izjavio da će, u okviru NATO samita u Ankari koji će se održati u Turskoj, pokušati prevladati nesuglasice unutar Alijanse koristeći bliske odnose između turskog predsjednika Erdogana i američkog predsjednika Trumpa.
Fidan je napomenuo da bi odnos između Erdogana i Trumpa mogao pomoći u ublažavanju tenzija unutar NATO-a, dodajući da je to za Trumpa pitanje povjerenja i prijateljstva.
Fidan je naglasio da Turska ima za cilj iskoristiti ovo prijateljstvo za veće dobro i za dobrobit cijele NATO porodice.
U vezi s Trumpovim kritikama NATO-a, Fidan je rekao da očekuje da će tehnički razgovori u okviru NATO samita u Ankari teći glatko, navodeći: "Ne vidim nikakve probleme u tom pogledu."
Fidan je istakao da iako postoji mnogo verbalne razmjene, ništa se ne mijenja u praksi.
- Mi smo također dio Evrope -
Fidan je podvukao da postoji konsenzus između Turske i drugih evropskih zemalja u vezi s važnošću Alijanse, navodeći: "Niko ne dovodi u pitanje neophodnost NATO-a."
Napomenuo je da je povećanje odbrambene saradnje unutar Evropske unije (EU) u suprotnosti s obavezama evropskih zemalja prema NATO-u, te je izjavio da Turska i Evropa trebaju jedna drugu smatrati vitalno važnim za svoju kolektivnu sigurnost.
"Mi smo također dio Evrope i nikada se nećemo osjećati dovoljno sigurno osim ako se ne ujedinimo u evropskoj geografiji i ne stvorimo vlastitu sigurnosnu platformu."
U vezi s memorandumom o razumijevanju potpisanim između SAD-a i Irana, Fidan je podijelio mišljenje da "u smislu političke volje, obje strane su vrlo ozbiljne u vezi s krajnjim ciljevima."
Fidan je izjavio da memorandum o razumijevanju ostavlja mnoge sporne detalje, uključujući iranski nuklearni program, ukidanje sankcija protiv Irana i tranzit kroz Hormuški moreuz, za buduće pregovore.
- Situacija u ratu između Rusije i Ukrajine -
Fidan je naglasio da je Turska spremna posredovati u novim razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, ali je izjavio da ne očekuju da će se to dogoditi u skorije vrijeme.
Turski ministar vanjskih poslova je naglasio da su Rusija i Ukrajina spremne za razgovore i pregovore, ali da je u tom procesu potreban utjecaj SAD-a.
Fidan je dodao da je za Ankaru važna "iskrena i iskrena" namjera i trud obje strane za mir.