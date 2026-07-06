Hakan Fidan kaže da Ankara ima za cilj da iskoristi odnos lidera "za dobrobit općeg dobra, za cijelu NATO porodicu"

Turski ministar vanjskih poslova: Veze Erdogana i Trumpa mogle bi pomoći u smirivanju napetosti između NATO-a Hakan Fidan kaže da Ankara ima za cilj da iskoristi odnos lidera "za dobrobit općeg dobra, za cijelu NATO porodicu"

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je da bi bliski odnos između turskog i američkog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i Donalda Trumpa, u okviru NATO samita u Ankari, mogao pomoći u prevazilaženju nesuglasica unutar Alijanse, prema intervjuu za "The New York Times", javlja Anadolu.

Fidan je izjavio da će, u okviru NATO samita u Ankari koji će se održati u Turskoj, pokušati prevladati nesuglasice unutar Alijanse koristeći bliske odnose između turskog predsjednika Erdogana i američkog predsjednika Trumpa.

Fidan je napomenuo da bi odnos između Erdogana i Trumpa mogao pomoći u ublažavanju tenzija unutar NATO-a, dodajući da je to za Trumpa pitanje povjerenja i prijateljstva.

Fidan je naglasio da Turska ima za cilj iskoristiti ovo prijateljstvo za veće dobro i za dobrobit cijele NATO porodice.



U vezi s Trumpovim kritikama NATO-a, Fidan je rekao da očekuje da će tehnički razgovori u okviru NATO samita u Ankari teći glatko, navodeći: "Ne vidim nikakve probleme u tom pogledu."

Fidan je istakao da iako postoji mnogo verbalne razmjene, ništa se ne mijenja u praksi.

- Mi smo također dio Evrope -

Fidan je podvukao da postoji konsenzus između Turske i drugih evropskih zemalja u vezi s važnošću Alijanse, navodeći: "Niko ne dovodi u pitanje neophodnost NATO-a."

Napomenuo je da je povećanje odbrambene saradnje unutar Evropske unije (EU) u suprotnosti s obavezama evropskih zemalja prema NATO-u, te je izjavio da Turska i Evropa trebaju jedna drugu smatrati vitalno važnim za svoju kolektivnu sigurnost.

"Mi smo također dio Evrope i nikada se nećemo osjećati dovoljno sigurno osim ako se ne ujedinimo u evropskoj geografiji i ne stvorimo vlastitu sigurnosnu platformu."

U vezi s memorandumom o razumijevanju potpisanim između SAD-a i Irana, Fidan je podijelio mišljenje da "u smislu političke volje, obje strane su vrlo ozbiljne u vezi s krajnjim ciljevima."

Fidan je izjavio da memorandum o razumijevanju ostavlja mnoge sporne detalje, uključujući iranski nuklearni program, ukidanje sankcija protiv Irana i tranzit kroz Hormuški moreuz, za buduće pregovore.

- Situacija u ratu između Rusije i Ukrajine -

Fidan je naglasio da je Turska spremna posredovati u novim razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, ali je izjavio da ne očekuju da će se to dogoditi u skorije vrijeme.

Turski ministar vanjskih poslova je naglasio da su Rusija i Ukrajina spremne za razgovore i pregovore, ali da je u tom procesu potreban utjecaj SAD-a.

Fidan je dodao da je za Ankaru važna "iskrena i iskrena" namjera i trud obje strane za mir.