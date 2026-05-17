Turski ministar vanjskih poslova sutra u Berlinu: Ključni razgovori o EU, trgovini i Bliskom istoku Hakan Fidan će učestvovati na Trećem sastanku Mehanizma strateškog dijaloga Turska - Njemačka i održati konsultacije o bilateralnim odnosima, trgovinskoj saradnji i odnosima Turska - EU, kao i o agendi Bliskog istoka i Ukrajine

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sutra putuje u Njemačku gdje će učestvovati na Trećem sastanku Mehanizma strateškog dijaloga Turska - Njemačka u Berlinu, te razgovarati o bilateralnim odnosima, saradnji s Johann Wadephul, evropskim integracijama Turske i ključnim pitanjima Bliskog istoka i Ukrajine, javlja Anadolu.

Prema informacijama dobijenim iz izvora Ministarstva vanjskih poslova, Fidan će sutra posjetiti Njemačku i održati sastanke.

U okviru Trećeg sastanka Mehanizma strateškog dijaloga Turska - Njemačka, koji će se održati u Berlinu pod zajedničkim predsjedavanjem Fidana i njemačkog ministra vanjskih poslova Johanna Wadephula, sastat će se radne grupe za "Bilateralne odnose", "Odnose Turska - Evropska unija (EU)", "Sigurnost i odbranu" i "Regionalna pitanja" koje će potom ministrima predstaviti pripremljene izvještaje.

Tokom sastanaka u okviru posjete, Fidan će izraziti zadovoljstvo konstruktivnom atmosferom i ojačanim dijalogom stvorenim u bilateralnim odnosima nedavnim intenziviranjem kontakata na visokom nivou između Turske i Njemačke.

Reći će da Mehanizam strateškog dijaloga pruža korisnu platformu za procjenu strateške dimenzije bilateralnih odnosa i jačanje saradnje i koordinacije između ministarstava vanjskih poslova dvije zemlje.

Izrazit će uvjerenje da će sastanci doprinijeti daljem razvoju bilateralnih odnosa i produbljivanju postojećih oblasti saradnje.

Fidan će naglasiti da je turska zajednica u Njemačkoj fundamentalni element jačanja ljudske dimenzije odnosa Turske i Njemačke, te da se važnost pridaje miru, sigurnosti i dobrobiti turske zajednice. Također će procijeniti mogućnosti za dalje unapređenje snažnog trgovinskog i ekonomskog partnerstva između dvije zemlje i povećanje međusobnih investicija.

Fidan će naglasiti volju da se postojeća saradnja u oblastima povezivosti, visoke tehnologije, digitalizacije i zelene energije podigne na viši nivo, napominjući da će predstojeći sastanci Energetskog foruma i Zajedničkog odbora za ekonomiju i trgovinu dati značajan doprinos razvoju ekonomskih odnosa i proširenju saradnje na nove horizonte, u skladu s ciljem od 60 milijardi dolara zajedničkog obima trgovine.

Fidan će naglasiti da projekti povezivosti koji povezuju Evropu sa Bliskim istokom, Južnim Kavkazom i Centralnom Azijom preko Turske imaju značajan potencijal za saradnju, te će razmijeniti ideje o zajedničkim projektima koji se mogu implementirati radi jačanja vojnih odnosa i saradnje u odbrambenoj industriji sa Njemačkom.

Ministar vanjskih poslova Turske će izjaviti da će Peti sastanak o saradnji odbrambene industrije, koji će se održati ove godine u skladu sa sporazumom postignutim između predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i njemačkog kancelara Friedricha Merza, dodatno unaprijediti partnerstvo u ovoj oblasti.

- Odnosi Turske i EU -

Fidan će istaći da odnose Turske i EU treba unaprijediti na osnovu sveobuhvatnog, institucionaliziranog i višeslojnog razumijevanja saradnje, naglašavajući važnost pokretanja pregovora za modernizaciju Carinske unije i oživljavanja dijaloga o liberalizaciji viznog režima.

Fidan će napomenuti da je podrška Njemačke modernizaciji Carinske unije ključna za oslobađanje punog potencijala ekonomskog partnerstva Turske i Njemačke, te će izjaviti da će evropska sigurnosna strategija koja ignoriše stratešku težinu, kapacitete i geopolitički položaj Turske biti nepotpuna.

Napomenut će da Turska treba biti uključena u sigurnosne i odbrambene inicijative koje predvodi EU, kao i u projekte i strategije.

- Agenda za Bliski istok i Ukrajinu -

Fidan će naglasiti važnost osiguranja slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu i uspostavljanja regionalne stabilnosti kroz multilateralne napore, te će izjaviti da će Turska nastaviti podržavati napore za trajno okončanje rata između Irana i SAD-a.

Ponovit će da su direktni razgovori između Ukrajine i Rusije od velikog značaja za okončanje rata pravednim i trajnim rješenjem, te će izjaviti da će Turska nastaviti raditi u koordinaciji sa svim relevantnim akterima na ponovnom uspostavljanju dijaloga između dvije zemlje.

Fidan će naglasiti da je ekspanzionistička politika Izraela glavni uzrok nestabilnosti i nesigurnosti u regiji, te će skrenuti pažnju na činjenicu da vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua sve više intenzivira kršenja prekida vatre u Gazi i ubrzava svoje politike usmjerene na eliminaciju vizije dvodržavnog rješenja.

Ministar vanjskih poslova Turske će naglasiti važnost preuzimanja efikasnije odgovornosti međunarodne zajednice za osiguranje trajnog mira i stabilnosti u regiji.

- Odnosi Turske i Njemačke -

Odnosi Turske i Njemačke, sa svojim dubokim historijskim korijenima, ističu se po svojoj višestrukoj strukturi koja obuhvata političke, ekonomske, ljudske i sigurnosne dimenzije, kao i po dugogodišnjem i snažnom partnerstvu između dva NATO saveznika.

Nedavni kontakti na visokom nivou između dvije zemlje dodatno jačaju pozitivan zamah u bilateralnim odnosima.

Predsjednik Erdogan posljednji put je posjetio Njemačku 17. novembra 2023. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier posjetio je Tursku 5. februara 2025., a njemački kancelar Merz 29. i 30. oktobra 2025.

Ministar vanjskih poslova Fidan posljednji put je posjetio Njemačku 28. novembra 2025., dok je njegov njemački kolega Wadephul posjetio Tursku 17. oktobra 2025. i 12. marta 2025.

Turska ima za cilj da poveća svoj trenutni obim trgovine od 52,2 milijarde dolara (45,0 milijardi eura) sa Njemačkom, svojim drugim najvećim trgovinskim partnerom, na 60 milijardi dolara (51,6 milijardi eura) u kratkom roku.

Između 2005. i 2025. godine, njemačke investicije u Turskoj dostigle su 13,5 milijardi dolara (11,6 milijardi eura), dok su direktne investicije iz Turske u Njemačku premašile 4,7 milijardi dolara (oko četiri milijarde eura) u istom periodu.

Sljedeći sastanak Zajedničkog ekonomskog i trgovinskog odbora (JETCO) i Sedmi energetski forum između dvije zemlje trebali bi se održati u Ankari 19. juna.

Tursku, koja ima snažne društvene i kulturne veze s Njemačkom, do 2025. godine posjetilo je 6,7 miliona turista.

- Mehanizam strateškog dijaloga Turska - Njemačka -

Mehanizam strateškog dijaloga (SDM) uspostavljen je Zajedničkom deklaracijom koju su 12. maja 2013. godine u Berlinu potpisali tadašnji ministri vanjskih poslova Turske i Njemačke, s ciljem da se odnosima između dvije zemlje da strateška dimenzija iz institucionalne perspektive i da se podrži proces pristupanja Turske EU.

U tom okviru, predviđeno je da se godišnji sastanci SDM-a održavaju pod zajedničkim predsjedavanjem ministara vanjskih poslova obje zemlje i da se organiziraju stručne radne grupe.

Prvi sastanak SDM-a održan je u Berlinu 12. maja 2013. godine, a drugi i posljednji sastanak održan je u Istanbulu 19. i 20. juna 2014. godine.

U okruženju intenziviranja recipročnih bilateralnih posjeta, pojavila se zajednička volja za oživljavanjem SDM-a, a na zajedničkoj konferenciji za novinare održanoj u Ankari 30. oktobra 2025. godine, Erdogan i Merz objavili su da je donesena odluka o oživljavanju SDM-a.