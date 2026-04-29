Turski ministar vanjskih poslova s austrijskim kancelarom u Beču Hakan Fidan i Christian Stocker sastali su se tokom službene posjete Austriji

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se sa austrijskim kancelarom Christianom Stockerom tokom službene posjete Austriji u srijedu, prema saopćenju turskog Ministarstva vanjskih poslova, javlja Anadolu.

U objavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, ministarstvo je navelo da se Fidan sastao sa Stockerom u okviru posjete koja je u toku.

Sastanak je programa turskog ministra vanjskih poslova tokom posjete Austriji. Fokus sastanaka i razgovora su bilateralni odnosi, ali i regionalna i globalna dešavanja.