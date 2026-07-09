Hakan Fidan kaže da je prisustvo lidera pokazalo povjerenje u Tursku, predsjednika Erdogana

Turski ministar vanjskih poslova: NATO samit u Ankari uspješno završen Hakan Fidan kaže da je prisustvo lidera pokazalo povjerenje u Tursku, predsjednika Erdogana

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u srijedu da je NATO samit, održan 7. i 8. jula u Ankari, uspješno završen.

U objavi na turskoj društvenoj platformi NSosyal, Fidan je naveo da je učešće svih saveznika na nivou lidera na „historijskom samitu“ pokazatelj povjerenja u Tursku i predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Samit, održan u kritičnom trenutku usred intenzivnih rasprava o transformaciji NATO-a, detaljno je obradio ključna pitanja euroatlantske sigurnosne agende, rekao je Fidan.

Dodao je da je samit postavio temelje za „jaču Evropu unutar jačeg NATO-a“ u okviru vizije NATO 3.0.

Fidan je zahvalio predsjedniku Erdoganu na „strateškoj viziji i snažnom liderstvu“ koje je omogućilo Turskoj da ponovo bude domaćin NATO samita nakon 22 godine.

Također je zahvalio generalnom sekretaru NATO-a Marku Rutteu i ministrima vanjskih poslova savezničkih zemalja na bliskoj saradnji tokom priprema za samit.

Izrazio je nadu da će NATO samit u Ankari donijeti mir i sigurnost Turskoj i svim saveznicima.