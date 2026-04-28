Turski ministar vanjskih poslova Fidan učestvovao na samitu Inicijative triju mora u Hrvatskoj

Ministar vanjskih poslova Turska Hakan Fidan učestvovao je na 11. samitu Inicijativa triju mora u Hrvatskoj, predstavljajući predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u utorak.

U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj platformi NSosyal, Ministarstvo je navelo da je Fidan učestvovao na samitu održanom u hrvatskom gradu Dubrovniku u ime predsjednika Erdogana.

Pokrenuta 2015. godine, Inicijativa triju mora je platforma na predsjedničkom nivou koja okuplja 12 država članica Evropske unije iz regiona između Baltičkog, Jadranskog i Crnog mora, s ciljem jačanja regionalne saradnje.

Fokus inicijative je unapređenje povezanosti, posebno u transportu, energetici i digitalnoj infrastrukturi, kako bi se podržao ekonomski razvoj i kohezija u centralnoj i istočnoj Evropi.