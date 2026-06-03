Turski ministar vanjskih poslova Fidan doputovao u Indoneziju

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan doputovao je u srijedu u Indoneziju u okviru azijsko-pacifičke turneje, javlja Anadolu.

Fidana je u glavnom gradu, Džakarti, dočekao indonezijski kolega Sugiono.

Tokom susreta s visokim zvaničnicima, Fidan će razgovarati o proširenju bilateralne saradnje između dvije zemlje, jačanju trgovinskih i odbrambenih veza, te rješavanju regionalnih i globalnih sigurnosnih izazova.

Sugiono je izjavio da je „uvijek zadovoljstvo“ poželjeti dobrodošlicu Fidanu u Džakartu.

„Indonezija i Turska su dvije nacije koje stoje zajedno kada je to važno, i Indonezija duboko cijeni nepokolebljivu podršku i solidarnost Turske u odbrani naših zajedničkih principa“, napisao je na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Turska je bila jedna od prvih nacija koje su priznale nezavisnost Indonezije. Diplomatski odnosi su uspostavljeni 1950. godine, a turska ambasada u Džakarti otvorena je 1957. godine.

Vijeće za stratešku saradnju na visokom nivou između Turske i Indonezije uspostavljeno je 2022. godine tokom posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Baliju povodom samita lidera G-20.