Alparslan Bayraktar kazao je da Turska i Irak razgovaraju o načinima pretvaranja Projekta razvojnog puta u regionalnu energetsku rutu

Turski ministar energetike sastao se sa iračkim kolegom u Bagdadu Alparslan Bayraktar kazao je da Turska i Irak razgovaraju o načinima pretvaranja Projekta razvojnog puta u regionalnu energetsku rutu

Turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar izjavio je u četvrtak da se sastao sa iračkim ministrom za naftu Basimom Mohammedom Khudairom u Bagdadu kako bi razgovarali o energetskoj saradnji između dvije zemlje, javlja Anadolu.

U objavi na platformi NSosyal Turske, Bayraktar je rekao da je održao produktivan sastanak sa Khudairom, tokom kojeg su dvije strane razmotrile potencijalna područja saradnje u nafti i prirodnom plinu, posebno u vezi sa naftovodom Irak - Turska.

Bayraktar je rekao da najefikasnije korištenje postojeće infrastrukture i njena podrška novim vezama čini osnovu zajedničke vizije Turske i Iraka za energiju.

"U skladu s ovom vizijom, nastavljamo naše napore da Projekt razvojnog puta transformišemo ne samo u trgovinski i transportni koridor, već i u regionalnu energetsku rutu", rekao je.

Bayraktar je dodao da Turska pridaje važnost napretku u bliskoj koordinaciji i saradnji s novoosnovanom iračkom vladom.

"Vjerujemo da će konkretni koraci koji će biti poduzeti u ovom okviru podići partnerstvo između dvije zemlje na viši nivo", rekao je.