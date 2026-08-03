Telefonski razgovor održan u jeku pojačanih tenzija na Bliskom istoku nakon napada i razmjene optužbi između Irana, SAD-a i Izraela

Turski i kuvajtski ministri vanjskih poslova razgovarali o regionalnim dešavanjima Telefonski razgovor održan u jeku pojačanih tenzija na Bliskom istoku nakon napada i razmjene optužbi između Irana, SAD-a i Izraela

Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan razgovarao je telefonom sa svojim kuvajtskim kolegom Jarrahom Jaberom Al Ahmadom AlSabahom o aktuelnim dešavanjima u regionu, saopćili su u ponedjeljak turski diplomatski izvori.

Izvori nisu iznijeli više detalja o sadržaju razgovora.

Razgovor je održan u vrijeme pojačanih napetosti na Bliskom istoku. Kuvajt je u subotu saopćio da je njegova vojska oborila iranske bespilotne letjelice nakon napada na vladini objekt i civilna vozila na ostrvu Bubijan, pri čemu je pričinjena materijalna šteta, ali nije bilo ljudskih žrtava.

Portparol kuvajtskog Ministarstva odbrane Saud Al-Atwan izjavio je da su oružane snage od ranih jutarnjih sati u subotu detektovale "neprijateljske dronove" u kuvajtskom zračnom prostoru i uništile ih. Prema njegovim riječima, u "iranskoj agresiji" gađano je više vitalnih objekata, uključujući vladinu ustanovu na sjeveru zemlje i vozila jedne civilne kompanije na ostrvu Bubijan.

Regionalne tenzije eskalirale su od februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, na što je Teheran odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američke vojne baze.

Istovremeno, pakistanski zvanični izvori saopćili su da još nije utvrđen datum ni mjesto nastavka direktnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja višemjesečnog sukoba.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da bi novi pregovori s Teheranom trebali početi u ponedjeljak poslijepodne, nakon što je odgodio planirane vojne udare na Iran, dok je portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakaei poručio da Teheran trenutno ne vodi pregovore s Washingtonom.