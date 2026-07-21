Turski i kuvajtski ministri odbrane telefonom razgovarali o bilateralnim odnosima i regionalnoj sigurnosti Nisu objavljeni dodatni detalji razgovora

Ministar nacionalne odbrane Turske Yasar Guler razgovarao je u utorak telefonom sa svojim kuvajtskim kolegom, šeikom Abdullahom Alijem Abdullahom Al-Salemom Al-Sabahom.

Prema saopćenju koje je podijelilo Ministarstvo nacionalne odbrane Turske na domaćoj društvenoj mreži NSosyal, ministri su razmijenili mišljenja o bilateralnoj saradnji u oblasti odbrane, kao i o regionalnim odbrambenim i sigurnosnim dešavanjima.

Dodatni detalji razgovora zasad nisu objavljeni.