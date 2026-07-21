Turski i kuvajtski ministri odbrane telefonom razgovarali o bilateralnim odnosima i regionalnoj sigurnosti

Fatma Zehra Solmaz
21. juli 2026.•Ažuriranje: 21. juli 2026.
Ministar nacionalne odbrane Turske Yasar Guler razgovarao je u utorak telefonom sa svojim kuvajtskim kolegom, šeikom Abdullahom Alijem Abdullahom Al-Salemom Al-Sabahom.
Prema saopćenju koje je podijelilo Ministarstvo nacionalne odbrane Turske na domaćoj društvenoj mreži NSosyal, ministri su razmijenili mišljenja o bilateralnoj saradnji u oblasti odbrane, kao i o regionalnim odbrambenim i sigurnosnim dešavanjima.
Dodatni detalji razgovora zasad nisu objavljeni.