Pomoć iz Turske ulazi u Gazu brzinom od oko 15 kamiona dnevno, dok organizacija proširuje napore pomoći na terenu, kazao je zvaničnik

Turski Crveni polumjesec nastavlja s humanitarnim akcijama u Gazi Pomoć iz Turske ulazi u Gazu brzinom od oko 15 kamiona dnevno, dok organizacija proširuje napore pomoći na terenu, kazao je zvaničnik

Turski Crveni polumjesec nastavlja operacije humanitarne pomoći za Pojas Gaze, radeći na tome da pomoć poslana iz Turske stigne do teritorije, rekla je u utorak njegova predsjednica, javlja Anadolu.

Govoreći u skladištima egipatskog Crvenog polumjeseca u egipatskom El-Arishu Fatma Meric Yilmaz rekla je da je turska organizacija provela razne operacije humanitarne pomoći za Gazu od 2023. godine.

Yilmaz je rekla da organizacija pažljivo prati isporuku pomoći poslane iz Turske.

Rekla je da je posljednji brod, poslan tokom prve sedmice ramazana, prevozio dovoljno zaliha da napuni oko 400 kamiona za isporuku u Gazu.

Pomoć je vraćena na graničnim prelazima iz različitih razloga i potom istovarena u skladištima u El-Arishu, rekla je.

Trenutno, oko 15 kamiona koji prevoze pomoć iz Turske može ući u Gazu svaki dan, rekla je Yilmaz.

"Brzo, pomoć koju je poslala Turska ovdje se usmjerava unutra", rekla je.

Yilmaz je naglasila važnost koordinacije Egipatskog Crvenog polumjeseca u dostavi pomoći Gazi. Rekla je da se pojedinačni artikli ponekad moraju izvaditi iz paketa prije nego što se mogu ponovo zatvoriti.

Pohvalila je volontere Egipatskog Crvenog polumjeseca za njihov trud tokom cijelog procesa.

- Operacije se nastavljaju u Gazi -

Yilmaz je rekla da ulazak pomoći u Gazu nije jedini kanal pomoći organizacije, a Turski Crveni polumjesec nastavlja operacije na teritoriji putem svog osoblja i delegacije.

Organizacija upravlja tri narodne kuhinje u Gazi, rekla je.

"Svaki dan pripremamo i distribuiramo 30.000 toplih obroka. To iznosi operaciju od približno 100 miliona lira (1,78 miliona eura) mjesečno", rekla je Yilmaz.

Naglasila je da su topli obroci posebno važni za ljude koji ne mogu sami pripremiti hranu i rekla je da se pomoć diverzificira prema potrebama na terenu.

Kada se protok pomoći u Gazu uspori, organizacija nabavlja pakete hrane unutar teritorije i distribuira ih, rekla je Yilmaz.

Također distribuira 100 tona pitke vode svaki dan, rekla je.

Turski Crveni polumjesec također nastavlja programe psihosocijalne podrške, posebno za djecu, rekla je Yilmaz.

Organizacija je pokrenula novi projekt protetike za ljude koji su izgubili udove i pruža zdravstvenu pomoć, dodala je.

- Punimo ono što nam je turski narod povjerio -

Yilmaz je rekla da je turska javnost i dalje vrlo osjetljiva na humanitarnu situaciju u Gazi i da će organizacija nastaviti raditi na tome da pomoć koja joj je povjerena stigne do onih kojima je potrebna.

"Punimo ono što nam je turski narod povjerio", rekla je Yilmaz.

Rekla je da organizacija prati cijeli proces, od isporuke zaliha poslanih brodovima pomoći u Gazu do pretvaranja novčanih donacija u tople obroke, vodu za piće, igračke i higijenske potrepštine.

Yilmaz je rekla da će turski Crveni polumjesec nastaviti svoje napore kako bi osigurao da Gaza ne bude zaboravljena niti da joj se dozvoli da izblijedi iz pažnje javnosti.

"Činimo sve što možemo i nastavit ćemo to činiti", rekla je.