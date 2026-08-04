Odbrambeni gigant bilježi veće prihode, nove ugovore i povećana ulaganja u istraživačke i proizvodne kapacitete

Turski Aselsan bilježi porast prihoda usred sve većeg istraživanja i ulaganja u kapacitete u prvoj polovini godine Odbrambeni gigant bilježi veće prihode, nove ugovore i povećana ulaganja u istraživačke i proizvodne kapacitete

Turski odbrambeni gigant Aselsan ostvario je realno povećanje prihoda od 25 posto na 88,5 milijardi turskih lira (1,8 milijardi dolara) u prvih šest mjeseci ove godine, potaknuto novim ugovorima i ulaganjima u proizvodne kapacitete i istraživanja, saopštila je u utorak kompanija.

Kompanija je u prvoj polovini godine potpisala nove ugovore vrijedne 4,9 milijardi dolara, što je 72% više u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupan broj zaostalih porudžbina povećao se za 45% na 23,2 milijarde dolara, odražavajući snažnu domaću i međunarodnu potražnju za njenim odbrambenim proizvodima.

Aselsan je povećao svoje kapacitete i investicije za ogromnih 195% na 323 miliona dolara, dok je njegova potrošnja na istraživanje i razvoj (R&D), fokusirana na kritične tehnologije poput kvantnog računarstva i podvodnih sistema, skočila za 41% na 804 miliona dolara.

Odnos neto duga kompanije prema EBITDA (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) opao je sa 0,57 na 0,55.

Njegova EBITDA marža porasla je za 120 baznih poena na 26,3%, generišući ukupnu EBITDA od 488 miliona dolara, prema finansijskom izvještaju.

Operativni novčani tok odbrambenog giganta iznosio je 319,7 miliona dolara u prvoj polovini, dok je zadržao omjer kapitala od 56%, što je znatno iznad prosjeka sektora.

Nedavno puštenih u rad 17.360 kvadratnih metara (186.861 kvadratnih stopa) novih proizvodnih i testnih centara biće posvećeno pametnoj municiji i odbrambenim sistemima kako bi se podržao rastući obim kompanije.

Kompanija je također lansirala 19 robotskih automatiziranih linija kako bi poboljšala brzinu isporuke i kvalitet proizvodnje Aselsanovih ponuda.

Glavni izvršni direktor Ahmet Akyol rekao je da će finansijska disciplina kompanije omogućiti da ulaže u buduće kapacitete uz održavanje snažne bilanse stanja.

Očekuje se da će Aselsanov ukupni zaostatak narudžbi premašiti prag od 30 milijardi dolara počevši od sljedeće godine.

Kompanija je ove godine pokrenula i civilne projekte, uključujući tehnologije signalizacije za najbržu potpuno autonomnu metro liniju u Evropi i novi uređaj za operaciju na otvorenom srcu, navodi se u izvještaju.

Aselsan je također istaknuo svoje uvrštavanje na Forbesovu Globalnu listu 2000. kao prva i jedina turska odbrambena kompanija koja je postigla ovo priznanje.