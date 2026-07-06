Očekuje se oko 2.500 novinara u Ankari, jer objekat nudi 1.800 radnih stanica, više od 100 pozicija za prijenos uživo i opsežnu infrastrukturu za novinare

Turska pripremila Međunarodni medijski centar za NATO samit u glavnom gradu Očekuje se oko 2.500 novinara u Ankari, jer objekat nudi 1.800 radnih stanica, više od 100 pozicija za prijenos uživo i opsežnu infrastrukturu za novinare

Međunarodni medijski centar u Predsjedničkoj nacionalnoj biblioteci u Ankari pripremljen je za novinare koji prate ovosedmični NATO samit, saopćila je Turska direkcija za komunikacije.

Centar raspolaže sa 1.800 radnih mjesta, 40 montažnih soba i više od 100 pozicija za direktne prenose uživo, javlja Anadolu.

Samit ovog utorka i srijede okuplja oko 2.500 novinara, televizijskih ekipa, fotoreportera, predstavnika digitalnih medija i međunarodnih emitera iz cijelog svijeta u Ankari.

Direktorat je saopćio da je osnovana NATO radna grupa za nadgledanje medijskih i emitujućih operacija, procedura akreditacije, promotivnih aktivnosti, krizne komunikacije i napora javne diplomatije tokom samita.

Ukupno će biti raspoređeno 850 osoba, uključujući 500 osoblja raspoređenih na mjesta održavanja samita i dodatnih 350 koje će raditi na pratećim događajima i aktivnostima krizne komunikacije.

Međunarodni medijski centar uključuje 1.800 radnih stanica, 40 montažnih soba, više od 100 pozicija za prijenos uživo - uključujući 54 stalne lokacije - 11 sala za konferencije za novinare (najveća može primiti do 500 ljudi), prostore za intervjue, studije, miksere za novinare, usmjeravajuće signale te informativne i emitirajuće ekrane.

Planiranje i infrastrukturni radovi za medijski centar obavljeni su u koordinaciji s Odjelom za administrativne poslove Predsjedništva.

Javni emiter TRT će osigurati međunarodno izvještavanje o samitu koristeći 96 kamera, 18 vozila za prijenos uživo i 26 lokacija za emitiranje.

Tokom sedmice samita, promotivne kampanje će se također održavati na 4.434 vanjske komunikacijske tačke u Ankari s nekoliko različitih tema, saopćila je direkcija.