Abdulkadir Uraloglu kaže da je u toku angažman s EU na jačanju transportnih veza duž Srednjeg koridora

Turska poziva na brže izdavanje viza i jednostavnije carinske procedure kako bi se održao protok globalne trgovine Abdulkadir Uraloglu kaže da je u toku angažman s EU na jačanju transportnih veza duž Srednjeg koridora

Turski ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu pozvao je u utorak na brže izdavanje viza za transportne radnike i jednostavnije carinske procedure kako bi se spriječila kašnjenja u globalnim lancima snabdijevanja, upozoravajući da administrativna uska grla mogu potkopati čak i zaključene komercijalne sporazume, javlja Anadolu.

U razgovoru s novinarima nakon pokretanja Platforme Agende povezivanja na visokom nivou u Briselu, Uraloglu je rekao da međunarodna trgovina ne može efikasno funkcionisati ako se roba zadržava na granicama uprkos tome što je već proizvedena, prodana i plaćena.

"Ako se vize za cestovni i željeznički prevoz ne izdaju na vrijeme, ako se carinski prelazi ne olakšavaju i ako se ne uspostavlja digitalna infrastruktura, onda se zapravo posao koji ste obavili gubi na carinskim prelazima ili procedurama za izdavanje viza", rekao je.

"Zaista moramo ovo olakšati. Ako nećemo olakšati, zašto onda uopće trgujemo", dodao je Uraloglu.

Turski ministar je naglasio da su sve zemlje sada duboko međuzavisne i više nisu samodovoljne u proizvodnji i trgovini, što efikasnu prekograničnu logistiku čini kritičnijom nego ikad.

"Nijedna od zemalja, uključujući i najrazvijenije, više ne može biti samodovoljna", rekao je, dodajući da međunarodnu trgovinu stoga moraju podržavati brži administrativni sistemi.

Uraloglu je rekao da Turska aktivno sarađuje s EU kako bi ojačala transportnu povezanost, posebno duž Srednjeg koridora koji povezuje Aziju i Evropu preko Turske.

Rekao je da u Briselu postoji sve veće priznanje da transportne rute moraju biti diverzificirane i da ne zavise od jednog načina ili koridora, posebno u svjetlu nedavnih globalnih poremećaja.

"Stoga, u ovom trenutku, vidimo odlučnost i volju za snažniju saradnju s Turskom", rekao je Uraloglu.

Podsjetio je da Ankara dugo zagovara velika ulaganja u povezanost, uključujući planirani Sjeverni željeznički prelaz preko mosta "Yavuz Sultan Selim" u Istanbulu.

Rekao je da je projekat već dobio podršku od evropskih mehanizama finansiranja pod vodstvom Svjetske banke i da bi se dodatni kreditni instrumenti EU mogli mobilizirati za buduća ulaganja u povezanost duž koridora.

Na marginama događaja, Uraloglu je rekao da je razgovarao s evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, dodajući da se očekuje da će ona sljedeće sedmice posjetiti Istanbul, a nakon toga su planirani daljnji bilateralni razgovori.

Ukazao je na trenutni regionalni angažman s Armenijom, rekavši da je imao bilateralni sastanak s armenskim ministrom za teritorijalnu upravu i infrastrukturu Davitom Khudatyanom.

Prema njegovim riječima, obje strane rade na ponovnom aktiviranju prethodno operativnih cestovnih i željezničkih prelaza.

Rekao je da radovi na održavanju i pripremi napreduju na obje strane, pri čemu je Turska počela vlastite pripreme, dok je armenska strana također naznačila spremnost za nastavak.

Uraloglu je dodao da bi poboljšanje regionalne povezanosti moglo pomoći u obnavljanju historijskih transportnih veza duž koridora Puta svile, referirajući se na trenutne napore vezane za obnovu historijskog mosta u regiji Kars Ani.