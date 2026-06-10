Turski ministar okoliša Murat Kurum u Bonnu potpisao protokol sa šefom UN-a za klimatske promjene Simonom Stiellom, poručivši da će saradnja sa sekretarijatom UN-a nastaviti jačati

Turska potpisala sporazum o domaćinstvu UN-ove konferencije o klimatskim promjenama COP31 Turski ministar okoliša Murat Kurum u Bonnu potpisao protokol sa šefom UN-a za klimatske promjene Simonom Stiellom, poručivši da će saradnja sa sekretarijatom UN-a nastaviti jačati

Predsjedavajući ovogodišnje Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama potpisao je u utorak sporazum o domaćinstvu konferencije COP31 tokom skupa u njemačkom gradu Bonnu.

Turski ministar okoliša, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum, koji ujedno obavlja dužnost predsjednika COP31, prisustvovao je ceremoniji potpisivanja tokom Konferencije o klimatskim promjenama u Bonnu, saopćilo je ministarstvo na društvenoj mreži NSosyal.

Protokol je potpisao sa Simonom Stiellom, izvršnim sekretarom Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC).

Nakon potpisivanja, Kurum je izjavio da će konstruktivna saradnja Turske sa sekretarijatom Ujedinjenih nacija nastaviti jačati u narednim danima.

Tokom boravka u Bonnu, Kurum je također vodio razgovore o domaćinstvu Konferencije o klimatskim promjenama COP31, koja će biti održana u Turskoj ovog novembra.

Sastao se s nekoliko regionalnih grupa, uključujući Afričku pregovaračku grupu, Savez malih otočnih država, Kišobran grupu od 11 zemalja, Grupu Latinske Amerike i Kariba te Arapsku grupu.

Kurum je razgovarao i s Jochenom Flasbarthom, državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za okoliš, klimatske akcije, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Njemačke.

Ministar je saslušao zahtjeve i očekivanja predstavnika grupa te naglasio da će Turska nastaviti raditi na procesu u kojem niko neće biti zapostavljen.

Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, poznata kao COP31, bit će održana od 9. do 20. novembra u Antaliji.