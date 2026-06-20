Turska porazom od Paragvaja ostala bez nade za prolazak dalje

Paragvaj je pobijedio Tursku sa 1:0 u utakmici grupe D na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. godine, odigranoj na stadionu San Francisco Bay Area u SAD-u, čime je Turska izgubila i posljednju šansu za plasman u narednu rundu, javlja Anadolu.

Paragvaj je došao do veoma ranog vodstva nakon samo 64 sekunde igre, kada je Matias Galarza šutirao s distance u donji ugao i postigao najbrži gol na ovom Svjetskom prvenstvu do sada.

Iako je Turska primila veoma rani gol, preuzela je dominantnu kontrolu nad posjedom lopte i nizala napad za napadom protiv Paragvaja u potrazi za izjednačenjem.

Tokom gužve u posljednjim minutama prvog poluvremena, Miguel Almiron je prekrio usta dok se obraćao Mertu Mulduru, što je rezultiralo njegovim isključenjem i crvenim kartonom, u skladu s novim FIFA pravilima koja zabranjuju takve postupke.

Drugo poluvrijeme proteklo je u dominantnom posjedu, uzastopnim prilikama i sve jačim ofanzivama Turske. Uprkos tome što je imala više od 27 udaraca, oko 80 posto posjeda lopte i preko 600 dodavanja, Turska nije uspjela pronaći put do izjednačenja.

Kao rezultat ove utakmice, Paragvaj je zasjeo na treće mjesto. SAD je potvrdio lidersku poziciju, dok je Turska ostala bez šansi za plasman u narednu rundu. Drugo mjesto zauzima Australija.