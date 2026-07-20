Brod pod panamskom zastavom, koji je prevozio 4.751 tonu pšenice, pogođen je s više dronova u blizini ruske regije Kavkaz prije nego što je uplovio u turske teritorijalne vode

Turska pokrenula istragu o pogibiji člana posade na brodu pogođenom dronovima kod Rusije Brod pod panamskom zastavom, koji je prevozio 4.751 tonu pšenice, pogođen je s više dronova u blizini ruske regije Kavkaz prije nego što je uplovio u turske teritorijalne vode

Tursko tužilaštvo pokrenulo je istragu o pogibiji člana posade teretnog broda pod panamskom zastavom koji je pogođen s više dronova u blizini Rusije prije nego što je uplovio u turske teritorijalne vode, saopćilo je u ponedjeljak Glavno tužilaštvo u Istanbulu.

U saopćenju se navodi da je trgovački brod “Asomatos“ bio među plovilima oštećenim u napadima dronovima u ruskim vodama 16. jula, nakon čega je nastavio plovidbu.

Brod je 17. jula uplovio u turske teritorijalne vode i usidrio se oko tri nautičke milje od plaže Kisirkaya u istanbulskoj općini Sariyer.

Istraga je pokrenuta odmah nakon što je Turska obalna straža obavijestila tužilaštvo da je tokom napada poginuo jedan član posade.

Tužilac i tim za uviđaj doputovali su do broda morskim putem kako bi obavili pregled plovila, prikupili dokaze i nadgledali obdukciju poginulog člana posade, za kojeg se vjeruje da je bio državljanin Indonezije.

Prema preliminarnim informacijama, na brodu su se nalazile 24 osobe, među kojima tri službenika ruske lučke uprave, tri grčka državljanina, četiri državljanina Egipta i 14 državljana Indonezije.

Tužilaštvo je navelo da je brod prevozio 4.751 tonu pšenice te da na njegovim pogonskim sistemima nisu utvrđeni kvarovi.

Prema prvim nalazima istrage, brod se 16. jula nalazio uz obalu ruske regije Kavkaz, gdje je čekao red za utovar, kada je bio izložen seriji napada dronovima.

Prvi dron pogodio je desni bok broda, drugi dimnjak i palubu, pri čemu su oštećene stambene prostorije na desnoj strani, dok je treći pogodio treću brodsku dizalicu.

Po uputama Centra za kontrolu plovidbe Kavkaz, brod je nastavio plovidbu prema jugu, navodi se u saopćenju.

Iz Glavnog tužilaštva u Istanbulu saopćeno je da su pregled broda i prikupljanje dokaza još u toku te da se nastavlja detaljna istraga svih okolnosti ovog incidenta.