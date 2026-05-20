Ministarstvo vanjskih poslova kaže da Ankara nastavlja napore s drugim zemljama da osigura hitno i sigurno oslobađanje pritvorenih aktivista

Turska osudila postupak izraelskog ministra zbog nasilja nad pritvorenim učesnicima Globalne flotile Sumud Ministarstvo vanjskih poslova kaže da Ankara nastavlja napore s drugim zemljama da osigura hitno i sigurno oslobađanje pritvorenih aktivista

Turska je u srijedu osudila postupak izraelskog ministra zbog verbalnog i fizičkog nasilja nad učesnicima Globalne flotile Sumud koju je Izrael presreo u međunarodnim vodama.

Tursko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je flotila nezakonito presretnuta od strane Izraela dok je pokušavala dostaviti humanitarnu pomoć Gazi.

"Dotični ministar, jedan od glavnih aktera genocida koji Izrael provodi u Gazi, ponovo je otvoreno pokazao cijelom svijetu nasilni i barbarski mentalitet Netanyahuove vlade", navodi se u saopćenju.

Ministarstvo je dodalo da Turska, zajedno s drugim zemljama, poduzima inicijative da osigura hitno i sigurno oslobađanje pritvorenih turskih državljana i drugih učesnika flotile.