Turska osudila izraelsku intervenciju protiv flotile pomoći za Gazu u međunarodnim vodama Ministarstvo vanjskih poslova nazvalo izraelsku intervenciju novim aktom piratstva, pozivajući na bezuslovno oslobađanje privedenih aktivista

Turska je u ponedjeljak osudila intervenciju Izraela protiv Globalne flotile Sumud, koja se kretala prema Gazi u međunarodnim vodama, opisujući je kao "novi akt piratstva", prenosi Anadolu.

U saopćenju turskog Ministarstva vanjskih poslova navodi se da su izraelske snage intervenisale protiv flotile koja je prevozila humanitarnu pomoć za Gazu.

"Osuđujemo intervenciju koju su izraelske snage izvele u međunarodnim vodama protiv Globalne flotile Sumud, koja je formirana radi dostavljanja humanitarne pomoći Gazi i koja predstavlja novi akt piratstva", saopštilo je Ministarstvo.

Ministarstvo je napomenulo da su na flotili bili građani iz gotovo 40 zemalja te navelo da izraelska politika napada i zastrašivanja neće spriječiti međunarodnu solidarnost s palestinskim narodom.

Pozvai su Izrael da odmah obustavi intervenciju i bezuslovno oslobodi privedene učesnike.

Ministarstvo je također saopštilo da turske vlasti preduzimaju neophodne korake kako bi osigurale siguran povratak turskih državljana koji se nalaze na flotili te da pažljivo prate razvoj događaja u koordinaciji s drugim zemljama.

Izraelska vojska je u ponedjeljak napala humanitarnu Globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama, koja se kretala prema Gazi. Prenosi uživo s flotile prikazali su izraelske mornaričke snage kako presreću brodove jedan po jedan.

Izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da se aktivisti privedeni na flotili prebacuju na mornarički brod opisan kao "plutajući zatvor", prije nego što budu odvedeni u luku Ashdod.

Humanitarna flotila Global Sumud zahtijevala je siguran prolaz za svoju humanitarnu misiju u Pojas Gaze, optužujući Izrael za provođenje ilegalnih akata piratstva.

U saopštenju flotile navodi se da su izraelske snage napale prvi od njenih brodova usred bijela dana u međunarodnim vodama, dok su vojni brodovi presreli flotu.

"Zahtijevamo siguran prolaz za našu legalnu, nenasilnu humanitarnu misiju", ističe se u saopštenju.