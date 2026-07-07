Kompanija za odbrambeni softver pomno prati programe NATO-a kako bi proširila svoj tehnološki doprinos, kazao je njen direktor Mehmet Akif Nacar

Turska odbrambena kompanija Havelsan vidi prostor za veći transfer tehnologije zemljama NATO-a Kompanija za odbrambeni softver pomno prati programe NATO-a kako bi proširila svoj tehnološki doprinos, kazao je njen direktor Mehmet Akif Nacar

Turska kompanija za razvoj odbrambenog softvera Havelsan vidi potencijal za veći transfer tehnologije zemljama NATO-a u narednim godinama, izjavio je u utorak njen izvršni direktor Mehmet Akif Nacar.

“Doprinosimo NATO-u tehnologijom i pomno pratimo programe NATO-a kako bismo taj doprinos dodatno unaprijedili“, rekao je Nacar za Anadolu na marginama Foruma odbrambene industrije održanog u Ankari u okviru 36. samita NATO-a.

“U narednim godinama vidimo da možemo ostvariti veći transfer tehnologije zemljama NATO-a. To je važan korak za nas i ključni pokazatelj razvoja tehnologija turske odbrambene industrije“, dodao je.

Nacar je rekao da Havelsan razvija tehnologije prilagođene budućem operativnom okruženju u oblastima simulacije, komandovanja i kontrole, kibernetičke sigurnosti, vojnog softvera i integracije sistema za Turske oružane snage, kao i za globalne partnere.

Ističući značaj zemalja NATO-a za Havelsan, podsjetio je da je kompanija prošle godine izvezla softver za planiranje mreža NATO-u u oblasti centara za upravljanje taktičkim podatkovnim vezama te potpisala svoje prve ugovore sa Savezom.

Nacar je također naglasio značaj godišnje NATO-ove aktivnosti Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise (CWIX), ističući da Havelsan svake godine intenzivno učestvuje u njoj.

“To je vježba u kojoj učestvuju brojne zemlje članice NATO-a te ocjenjuju, certificiraju i testiraju interoperabilnost integracijom različitih modula, softvera i sistema“, rekao je.

“Naši proizvodi su i ove godine tamo testirani i certificirani. Kada je riječ o interoperabilnosti softvera, integraciji, komunikaciji između sistema i podatkovnim vezama, tehnologije koje razvijamo pripremamo u skladu sa zahtjevima NATO-a i izvozimo ih odgovarajućim zemljama“, dodao je.

Nacar je rekao da je Havelsan razvio sistem nadzora obale za jednu crnomorsku zemlju, dok u oblasti simulacijskih tehnologija i simulatora isporučuje sisteme za obuku i simulaciju u okviru projekta Hurjet, potpisanog između Turkish Aerospace Industriesa i Španije.

Kazao je da se u svijetu sve više govori o višedomenskim i združenim operacijama, dodajući da su modeliranje, analiza učinaka, simulacija i njihova primjena u stvarnom vremenu na bojištu postali sve značajniji.

“Integracija Havelsanovih proizvoda, od simulacijske infrastrukture do infrastrukture informacionih tehnologija, stvara veliku sinergiju u zračnom, kopnenom i pomorskom domenu“, rekao je Nacar.

Kao rezultat toga, kompanija je razvila softver za upravljanje združenim operativnim okruženjem i preporučuje ove sisteme zemljama NATO-a, dodao je.

Nacar je naglasio da sistemi za upravljanje frontovima nove generacije trebaju biti podržani umjetnom inteligencijom, ističući da je Havelsan predstavio proizvode zasnovane na umjetnoj inteligenciji na sajmovima IDEF 2025 i SAHA 2026.

Kazao je da kompanija u tim proizvodima koristi MAIN, vlastiti Havelsanov algoritam umjetne inteligencije i infrastrukturu zasnovanu na transformacijskom modelu.

“Potrebe odbrane zahtijevaju sistem umjetne inteligencije koji nije previše otvoren prema vanjskom okruženju i u kojem se podaci dijele u manjoj mjeri. U skladu s tim zahtjevima razvijamo zatvoreni sistem umjetne inteligencije“, rekao je Nacar.

Dodao je da velike količine podataka koje dolaze s terena, sa senzora, radara i ubojnih sredstava treba obraditi, procijeniti i protumačiti kako bi se pružila podrška u donošenju odluka za operativne potrebe te, kada je to potrebno, omogućio rad sistema sposobnih za autonomno donošenje odluka.

“Svijet raspravlja o tome. O tim pitanjima danas se razgovara i na sjednicama NATO-a“, rekao je.

“Svoju tehnološku infrastrukturu unapređujemo u skladu sa zahtjevima komandovanja i kontrole, modeliranja i simulacijskih okruženja nove generacije podržanih umjetnom inteligencijom te ostvarujemo međunarodnu saradnju u ovoj oblasti“, dodao je.